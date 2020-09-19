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Китай обвинил США в «травле» TikTok и пообещал ответить

Китай обвинил США в «травле» TikTok и пообещал ответить

Власти Китая выступили против решения США о запрете на территории страны приложений WeChat и TikTok. Об этом в субботу заявило китайское Министерство коммерции.

«Мы обратили внимание на этот шаг американской стороны. США под предлогом национальной безопасности ограничивают операции с мобильными приложениями TikTok и WeChat. Это наносит серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих компаний, нарушает нормальный рыночный порядок. Китай выступает решительно против этого», — говорится в заявлении.

Власти США с 20 сентября запрещают на территории страны мессенджер WeChat, позже планируется отключить TikTok. Согласно заявлению Министерства торговли США, речь идет о полной «ликвидации доступа к этим приложениям».

«Китай настаивает, чтобы американская сторона прекратила эту травлю и немедленно отказалась от ошибочных действий. Если американская сторона продолжит стоять на своем, Китай примет необходимые меры, чтобы защитить законные права и интересы китайских предприятий», — завили в министерстве коммерции Китая.

Американское министерство торговли считает, что «Коммунистическая партия Китая продемонстрировала возможности и мотивы использования данных американских пользователей, чтобы угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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