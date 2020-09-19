Китай опубликовал регламент включения иностранцев в черный список

Влада Некрасова

Министерство коммерции Китая в субботу обнародовало окончательный регламент внесения иностранных компаний и физических лиц в черный список неблагонадежных субъектов, документ вступил в силу сразу после публикации.

Согласно документу, в список "ненадежных субъектов" будут включены иностранные компании, организации или физические лица, которые ставят под угрозу государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая, нарушающие принципы рыночной торговли, культуру соблюдения договорных обязательств, предпринимающие дискриминационные меры в отношении китайских компаний, организация и физлиц, серьезным образом подрывающие их законные интересы.