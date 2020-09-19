Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Китай опубликовал регламент включения иностранцев в черный список

Китай опубликовал регламент включения иностранцев в черный список

Китай опубликовал регламент включения иностранцев в черный список
Министерство коммерции Китая в субботу обнародовало окончательный регламент внесения иностранных компаний и физических лиц в черный список неблагонадежных субъектов, документ вступил в силу сразу после публикации.

Согласно документу, в список "ненадежных субъектов" будут включены иностранные компании, организации или физические лица, которые ставят под угрозу государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая, нарушающие принципы рыночной торговли, культуру соблюдения договорных обязательств, предпринимающие дискриминационные меры в отношении китайских компаний, организация и физлиц, серьезным образом подрывающие их законные интересы.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Популярный блогер из Дагестана с купленным дипломом три года делала процедуры знаменитостям
Популярный блогер из Дагестана с купленным дипломом три года делала
"Самое великое оружие". Трамп обвинил РФ в краже технологий
"Самое великое оружие". Трамп обвинил РФ в краже технологий
В Москве пройдет онлайн-олимпиада «Знаем русский язык»
В Москве пройдет онлайн-олимпиада «Знаем русский язык»
В Моздокском районе Северной Осетии открылся детский технопарк «Кванториум»
В Моздокском районе Северной Осетии открылся детский технопарк
В Кузбассе открылся первый цифровой колледж
В Кузбассе открылся первый цифровой колледж
Китай опубликовал регламент включения иностранцев в черный список
Китай опубликовал регламент включения иностранцев в черный список
Главным героям "Сверхъестественного" подарят автомобили их героев
Главным героям "Сверхъестественного" подарят автомобили их героев
Гадание на судьбу в осеннее равноденствие: как получить ответ на любой вопрос
Гадание на судьбу в осеннее равноденствие: как получить ответ
Цена российских лекарств от коронавируса не по карману большинству россиян
Цена российских лекарств от коронавируса не по карману большинству
Немецкий депутат оценил риски остановки проекта "Северный поток — 2"
Немецкий депутат оценил риски остановки проекта "Северный поток — 2"
«Американская демократия» может не пережить ноябрьские выборы — Дэн Коутс
«Американская демократия» может не пережить ноябрьские выборы — Дэн
Воспоминание чуда архангела Михаила — церковный праздник 19 сентября 2020 года
Воспоминание чуда архангела Михаила — церковный праздник 19 сентября

Топ на сегодня

Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении
Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об
Членов Всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещения выберут по итогам открытого всенародного голосования
Членов Всероссийского экспертного педагогического совета при
Джо Байден назвал Россию противником США. Аргументировал?
Джо Байден назвал Россию противником США. Аргументировал?
Приговор жителю Нальчика, готовившему теракт на 9 Мая, остался в силе
Приговор жителю Нальчика, готовившему теракт на 9 Мая, остался в силе
Лучшие моменты «In The SOOP»: мама ТэТэ готовит кимпаб для BTS или сонное лицо Чонгука…
Лучшие моменты «In The SOOP»: мама ТэТэ готовит кимпаб для BTS или

Еще по теме

Китай создаст "черный список" иностранных компаний в ответ на запреты США
Китай отомстил США за Huawei
Вашингтон ввел санкции против 13 компаний и ведомств Китая и Северной Кореи
США расширили черный список китайских компаний