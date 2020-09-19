Когда выкапывать и как хранить георгины в зиму?

Влада Некрасова

Георгины – это выходцы с южной части американского континента, и поэтому эту культуру в наших климатических зонах надо обязательно выкапывать на зиму. Георгины совершенно не выносят холода, и клубни погибнут, если оставить их в земле.

Когда выкапывать?

Очень важно не пропустить время выкопки. Нужно, чтобы клубни цветов хорошо вызрели, и тогда они благополучно сохранятся вплоть до посадки весной.

Георгины держат в земле по возможности дольше, чтобы корневище успело набраться питательных веществ и силы после цветения.

Но для этих цветов страшны даже небольшие, кратковременные заморозки, поэтому осенью первым делом следует окучить георгины землей на высоту около 10 см. Если листья пострадают от заморозка, их можно срезать вместе со стеблем.

Нельзя ни в коем случае опоздать с выкопкой, так как клубни погибнут даже при 0 градусов. Как только листья на растениях начнут чернеть, необходимо выкапывать, причем делать это надо быстро.

Точную дату выкопки георгин назвать нельзя, ведь сроки зависят от климата каждого конкретного региона. В Подмосковье георгины надо выкапывать в конце сентября. Если будет стоять теплая погода, выкопку можно отложить до середины октября.

В южных регионах георгины можно выкапывать вплоть до конца октября. Бывает, что на юге стоит теплая осень, и тогда цветоводы держать георгины в земле вплоть до середины ноября.





Как выкапывать

Сначала следует срезать всю наземную часть, оставив пеньки 15 см высотой. Затем куст обкапывают вилами или лопатой, и аккуратно извлекают корневище из грунта.

Клубни аккуратно очищают вручную от комочков земли, обрезают все подгнившие места.

Затем георгины замачивают на полчаса в светло-розовом растворе марганца или в растворе препарата Максим. Все места срезов после замачивания обрабатывают толченным углем.

После такой подготовки останется только выложить клубни на просушку, прикрепив к каждому корню бирку с названием сорта.

Как хранить

Хранят георгины зимой при температуре около +5 градусов. Такие показатели обычно в подвалах или в теплых погребах. Можно держать даже на нижней полке в бытовом холодильнике.

Клубни просто складывают в деревянные ящики с отверстиями и пересыпают песком либо торфом. Можно хранить георгины и в опилках.

Опытные цветоводы перед закладкой клубней на хранение советуют не мочить их в воде, а просто обобрать землю руками. Потом сложить корневища в большой ящик и спустить в погреб. Регулярно цветы надо осматривать на предмет появления болезней и гнилей на корневищах, чтобы подгнивающие клубни не заразили здоровые.