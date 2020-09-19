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Лесные витамины с собственной грядки – брусника, посадка и уход

Лесные витамины с собственной грядки – брусника, посадка и уход

Хотя бруснику вырастить на своем приусадебном участке довольно трудно, при соблюдении правил агротехники это вполне возможно.

Брусника очень любит свет, поэтому высаживать ее надо только на открытых участках. В крайнем случае эту культуру можно высадить в ажурной полутени. Особенно важно, чтобы растения получали максимум света весной.

Требования к грунту и подкормки

Отлично, если на выбранном участке грунтовые воды будут залегать на глубине около 50 см. Нельзя, чтобы уровень был выше. В противном случае почву следует дренировать. Если же грунтовые воды будут проходить значительно ниже, придется на протяжении лета бруснику регулярно и довольно обильно проливать. Нельзя допускать длительной засухи, иначе культура не будет давать урожай.

Культура будет хорошо расти на торфянике, супесчаной земле. Не подходит глинистый и тяжелый грунт, так как он плохо пропускает воду.

Если почва на участке истощена, при подготовке участка следует внести на квадрат земли 2 ведра компоста, 4 ведра торфа, разбросать 2 ст. л. нитрофоски. Почву глубоко перекапывают, и выравнивают граблями гряды.

Очень важно, чтобы в применяемых удобрениях не было хлора, так как он очень вреден для брусники.


Посадка и уход

Саженцы можно высадить как весной, так и осенью. Сажают бруснику по тем же правилам, что и клубнику. В рядках оставляют 25 см, а междурядья делают 30 см. Саженцы заглубляют на 2 см от корневой шейки – это значительно повышает их приживаемость.

Основа ухода за культурой – это поливы и прополки. Желательно все грядки замульчировать торфяной крошкой толщиной 5 см. Но лучшей мульчей для брусники считается мох.

Сбор урожая

Ягоды начинают созревать уже в конце лета. Брусника очень долго сохраняет свежесть, особенно если засыпать ягоды сахаром. Сбор листьев, которые обладают лечебными качествами, проводят осенью после снятия ягод. Летом собирать листья нет смысла, так как они не обладают в середине сезона лечебными свойствами.

Листья следует собирать вручную, просто обрывая с кустов снизу вверх. Побуревшие листья для сбора в лекарственных целях не подходят. Хранят лекарственное сырье в темных помещениях, регулярно перемешивая.

Из ягод можно сварить варенье или даже сделать мармелад. В бруснике содержится много органических кислот. Это важно учесть людям, страдающим язвой желудка.

# Интересное
По материалам: planktons

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