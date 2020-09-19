Лидер косовских сепаратистов раздает награды руководству США

Алексей Вольцев

«Президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи направил письмо главе США Дональду Трампу, в котором отметил, что «вашингтонское соглашение положило конец вековому конфликту сербского и косовского народов», пишет «Ало».

В своем письме лидер косовских сепаратистов написал, что Косово привержено идее достижения «соглашения, которое разрешит все вопросы и приведет к взаимному признанию Косово и Сербии», добавив, что самопровозглашенная республика «обладает благословенной, непоколебимой поддержкой США».

На своей странице в Фейсбук Тачи написал, что намерен оказать американскому президенту высшие почести за его роль в достижении соглашения о нормализации экономических соглашений между Белградом и Приштиной, наградив его «Орденом свободы». Тем самым он подтвердил ранее распространенную агентством Reuters информацию.

«Для меня большая честь, что я, как президент Косово, от имени граждан Косово награжу президента Соединенных Штатов Америки в знак благодарности за его вклад в свободу Косово, за укрепление мира и стабильности в регионе. Президент Трамп, приглашаю вас посетить Косово, чтобы вы могли и лично познакомиться с людьми, больше всего любящими Америку», — написал Тачи.

В послании «президента» Косово говорится о том, что «США являются для граждан самопровозглашенной республики основным и главным защитником интересов».

«Граждане Косово будут вечно благодарны США — нашему спасителю, который в самые мрачные для нас дни был с нами и остается рядом по сей день. Уверяю Вас, что Косово останется приверженным миру и процветанию на Западных Балканах», — говорится в письме Тачи.

Он добавил, что «сегодня как никогда становится ясно, что мира и благоденствия на Балканах можно достичь только при посредничестве Вашингтона».

В своем письме Тачи сообщил, что, помимо Трампа, он намерен вручить косовские государственные награды — медали за заслуги — американскому госсекретарю по безопасности Роберту О’Брайену и специальному представителю президента США на переговорах Белграда и Приштины Ричарду Гренеллу.

Ранее портал «Балканист» сообщал о том, что Тачи призвал игнорировать брюссельские договоренности, подчеркнув, что американская площадка для диалога между Белградом и Приштиной в большей степени отвечает его интересам, нежели европейская.

«Я считаю, что если в Вашингтоне была достигнута договоренность о нормализации экономических отношений, то и взаимного признания можно достичь только в Белом доме. Любая другая повестка — будь то вопросы ассоциации, имущественные или другие темы, которые обсуждались два или три раза, — это шаг назад для Косово», — прокомментировал косовский «лидер» переговоры Сербии и Косово, организованные Евросоюзом в Брюсселе.