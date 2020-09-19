Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года

Вадим Карасев

На личную жизнь каждого человека влияет положение звезд на небосводе. Следуя астрологической инструкции, можно сблизиться с любимым человеком и укрепить семейную гармонию.

Неделя с 21 по 27 сентября — отличный период для общения со второй половинкой. Близкие люди будут нуждаться в том, чтобы проводить как можно больше времени рядом с вами. Не отказывайте в помощи и поддержке, если таковые потребуются. Сейчас стоит обратить внимание на свою личную жизнь и внести полезные коррективы. Неприятные воспоминания, обиды, подозрения — все это пора оставить в прошлом и совершить поворот к лучшей жизни.

Овен

На этой неделе сердце Овнов будет спорить с их разумом: захочется романтики и любви, а придется заниматься работой и неотложными делами. Ветер в голове может помешать сосредоточиться на практических сферах, а мысли о любимом человеке могут превратиться в навязчивое помешательство. Астрологи предупреждают: пока Овны не решат волнующие их любовные вопросы, заняться полезными делами они просто не смогут. Так что есть смысл помириться, если случилась ссора, или пригласить на свидание того, кто нравится, иначе неделя окажется совершено непродуктивной.

Телец

Одинокие Тельцы в конце сентября могут полюбить свою полную противоположность. Человек может не рассматривать эти отношения всерьез, но если правильно организовать процесс соблазнения, то через несколько недель или даже дней объект желаний попадет в их сети. Семейным Тельцам неделя принесет испытание на любовь. Могут открыться неприятные подробности из прошлого любимого человека, которые поставят под сомнения все его слова. Астрологи советуют поговорить по душам и не торопиться с выводами.

Близнецы

Личная жизнь Близнецов на этой неделе превратится в унылые будни, поэтому звезды советуют добавить в нее больше ярких красок и впечатлений. Стоит дать бой скуке и привычке — это поможет оживить отношения. А если сердце пока свободно, пора устроить охоту за симпатичными кандидатами. Даже, если дел будет невпроворот, рекомендуется найти время в плотном графике, чтобы выпить чашку кофе с новым знакомым или по дороге домой купить что-то вкусное для любимого человека. Чтобы почувствовать любовь, достаточно нескольких романтических штрихов.

Рак

День осеннего равноденствия перевернет личную жизнь Раков с ног на голову. Одинокие представители Знака могут заинтересоваться тем, на кого раньше никогда бы не посмотрели. Не исключено, что их привлекут деньги или высокое положение в обществе. Перемены не обойдут стороной и семейных Раков, которым звезды обещают волнения и непредсказуемые события. Важно не поддаваться на провокации астровлияний, сохранять теплые отношения, беречь чувства партнера, говорить о любви поступками, иначе отношения окажутся на грани разрыва.

Лев

Гороскоп предупреждает Львов, что неделя может оказаться достаточно сложной. Возможно, появится желание отказаться от безрезультатных отношений или попыток наладить гармонию в паре. Новый рубеж может принести новые испытания на прочность, но торопиться с решениями: это лишь временные волнения. Сейчас следует сократить разговоры на болезненные темы и постараться не заглядывать далеко в будущее. Подсластить ситуацию помогут аффирмации на любовь и советы близких.

Дева

Согласно прогнозам астрологов, неделя будет очень суетной и насыщенной. Девы могут попасть под обстрел недоброжелателей и стать предметом сплетен и козней. Чтобы этого избежать, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не обсуждать свои семейные проблемы с коллегами по работе и уже тем более не жаловаться на любимого человека. Стоит реже «закручивать гайки» и демонстрировать холодность, чаще добавлять в отношения огня и страсти, и тогда они подарят то, чего вы давно от них ждете.

Весы

На этой неделе Весы, в Знак которых войдет Солнце, будут источать обаяние и привлекательность. Если давно хочется обратить на себя чье-то внимание, то эта неделя отлично подходит для соблазнения. Астрологи советуют подчеркивать свою неотразимость соответствующими нарядами и не бояться использовать запрещенные приемы. Очарование поможет не только в отношениях со второй половинкой, но и в решении рабочих моментов или для получения более выгодных финансовых условий.

Скорпион

В конце сентября астрологи советуют Скорпионам быть терпимее к любимому человеку: не стоит придираться к каждой мелочи и обижаться по пустякам. Если появятся недовольства, сомнения, подозрения — об этом стоит сказать честно и прямо, не допуская таинственных намеков, непонятных обид и игр в молчанку. А чтобы таких ситуаций возникало как можно меньше, стоит совершить экскурс в прошлое и реконструировать события, которые сопровождали начало романа.

Стрелец

Звезды приготовили Стрельцам досадную помеху в личной жизни: возможны разочарования в поступках любимого человека или обида на его слова. В маленькой трагедии отчасти могут быть виноваты и сами Стрельцы, вернее, их волнообразное настроение: с понедельника по воскресенье они будут склонны драматизировать ситуации, обострять отношения, бросаться обвинениями и язвительными замечаниями. Вместо того, чтобы устраивать разбор полетов, полезнее будет обдумать ситуации и восстановить душевное равновесие.

Козерог

Наступающую неделю Козерогам лучше посвятить семье и общению с близкими людьми. Не стоит все свободное время проводить в работе или заботах, лучше поставить в приоритет отдых с любимым человеком и построение планов на будущее. Не исключено, что звезды подарят шанс наверстать нечто такое, что когда-то было упущено, обрести счастье, которое долго не давалось в руки. Крайне важно избегать любых споров и конфликтов, несправедливых упреков и стремления завладеть временем партнера тогда, когда он занят чем-то значимым для себя. В противном случае это может стать причиной перманентной нервотрепки.

Водолей

Под влиянием осеннего равноденствия Водолеи могут почувствовать себя так, как будто начали новую жизнь: все новое, все в диковинку и видится в необычном свете. Обычные вещи и повседневные мелочи предстанут в новом свете, озарив жизнь яркими оттенками и счастьем. Согласно подсказкам астрологов, Водолеям не помешает немного легкомысленности и детской непосредственности: искренний и открытый взгляд на мир и отношения привлечет счастливые перемены и, более того, вызовет восхищение любимого человека.

Рыбы

Рыбам предстоит отдаться во власть страсти и бурных эмоций. Астрологи не рекомендуют сдерживать свои чувства — пришло время дать им выход. Это поможет пережить нестабильное время и укрепить связь с любимым человеком. Самое главное — не стоит лишний раз выяснять отношения или специально провоцировать ссору. Постарайтесь внимательнее относиться к партнеру и как можно чаще интересоваться его мыслями и желаниями, и тогда любовный сектор раскроется в позитивном ключе, одарив ваш союз светом взаимопонимания.