Лунный день сегодня 19 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Луна 19 сентября отмечена позитивной энергетикой благодаря ее удачному нахождению в созвездии Весы. Чтобы по максимуму воспользоваться всеми открывающимися возможностями, советуем согласовать свои планы с рекомендациями лунного календаря.

Луна в Весах обещает плодотворный день для встреч, общения, поиска и расширения личных контактов. Кому-то может принести пользу и «разбор полетов», в результате которого в отношениях все будет складываться яснее и проще. Астрологи советуют избавляться от прошлых обид и иллюзий: только внутренняя честность поможет построить реальные, надежные связи и понять, как изменить свою жизнь этой осенью.

Фаза Луны: 2-3 лунные сутки. Влияние растущей Луны в Раке поставит перед дилеммой: либо вести дела хитроумнее, чем обычно, либо свернуть лишнюю суету и заниматься лишь тем, что приносит внутреннее удовлетворение. Чем ближе вечер, тем выше риск осечек, споров, путаницы и сомнений.

Магнитные бури: на Солнце 19 сентября произойдет ряд вспышек, которые внесут энергетический хаос в привычные дела, но не стоит переживать, до полноценной магнитной бури дело вряд ли дойдет.

Благоприятные дела 19 сентября:

настойчивость и усердие;финансовые операции;смена обстановки, путешествия;сделки в сфере торговли;новые знакомства;построение планов на будущее.

Опасности и риски 19 сентября:

Домашние дела при Луне в Весах

затягивание принятия решения до последнего;вложение большой суммы в сомнительные проекты;необдуманные поступки;неправильная расстановка приоритетов;частая смена суждений.

Лунные Весы пробуждают творческие способности, поэтому можно заняться любым домашним делом, которое приносит вам удовольствие. Банальная перестановка мебели или декорирование любимой зоны активирует застоявшиеся энергии, что привлечет в жизнь нужные события и счастливые перемены.

Внешний вид по лунному календарю

Редакция сайта dailyhoro.ru советует проявить сегодня фантазию и войти в кураж. Помимо творческого настроения, при себе необходимо иметь и чувство стиля. Есть шанс научиться сочетать различные стилистические направления в один гармоничный ансамбль. Наличие ярких аксессуаров обязательно привлечет внимание окружающих и отроет денежные каналы.

Деньги и работа в субботу

В рабочих делах сегодня пусть все идет своим чередом. Чрезмерная активность и инициативность могут навредить карьере. Астрологи советуют не брать на себя чужие обязанности, а также сохранять благоразумие и последовательность. По возможности лучше избегать контактов с начальством. Работайте в привычном режиме, соблюдайте учтивость, продумывайте планы, нацеленные на практический результат. Что касается денег, то 19 сентября лучше всего минимизировать расходы за исключением покупок, связанных с отдыхом и образованием.

Любовь и отношения сегодня

Серьезных проблем в любовных отношениях не предвидится, если только их себе не надумать. Личная жизнь под чутким руководством лунных Весов превратится в тихую гавань, где будут и забота, и подарки любимых, и приятные сюрпризы от детей. Поездки за город всей семьей или совместные дела благоприятно повлияют на настроение и самочувствие. И как бонус — установятся доверительные отношения с детьми и взаимопонимание с близкими.

Настроение и здоровье 19 сентября

В целях сохранения спокойствия и хорошего самочувствия астрологами предписывается строгое соблюдение режима дня. Перед днем осеннего равноденствия энергетический потенциал будет несколько снижен, поэтому берегите себя. Исключите большие физические нагрузки, трудовые подвиги, экономьте силы, больше занимайтесь работой для ума и души, проводите оздоровительные мероприятия.