Мирослава Карпович со скандалом «вытравила» Агату Муцениеце из спектакля

Анастасия Иванова

Агата Муцениеце уже покидает второй проект из-за появления в ее жизни Мирославы Карпович, нынешней любовницы ее бывшего мужа Павла Прилучного. Ранее сообщалось, что артистка ушла из сериала «В клетке», в котором также снималась вместе с ним. Официально создатели сериала заявили, что персонажа Агаты пришлось убрать из сюжетной линии, так как Муцениеце отказалась подписывать договор, однако, поговаривают, что в деле снова была замешана везде сующуя свой нос «Папина дочка».

Сейчас ситуация повторилась: актрису снова заменили Карпович, только не на съемочной площадке, а в театре. Кажется, будто неуемная пассия Прилучного следует за Агатой повсюду. Продюсер постановки гневно сообщил, что Муцениеце ушла по своей воле и чуть не сорвала спектакль.

«Кроме того, Гершинков отметил, что экс-жена Прилучного «выскочила» из постановки, «так как не знала, как ей теперь играть с ребятами, которые знают, что большая часть того, что она про Пашу говорит, неправда»,

— говорят сотрудники театра.

Но агент девушки Мариам Андреевская опровергает «глупые отмазки театралов», утверждая, что артистка не «уходит отовсюду без причин». Она была намерена продолжить работу, если бы не Карпович.

«Грустно, что в театральной сфере могут себе позволить работать люди с низкой компетенцией и моральными устоями»

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