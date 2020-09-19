Мирослава Карпович со скандалом «вытравила» Агату Муцениеце из спектакля
Агата Муцениеце уже покидает второй проект из-за появления в ее жизни Мирославы Карпович, нынешней любовницы ее бывшего мужа Павла Прилучного. Ранее сообщалось, что артистка ушла из сериала «В клетке», в котором также снималась вместе с ним. Официально создатели сериала заявили, что персонажа Агаты пришлось убрать из сюжетной линии, так как Муцениеце отказалась подписывать договор, однако, поговаривают, что в деле снова была замешана везде сующуя свой нос «Папина дочка».
Сейчас ситуация повторилась: актрису снова заменили Карпович, только не на съемочной площадке, а в театре. Кажется, будто неуемная пассия Прилучного следует за Агатой повсюду. Продюсер постановки гневно сообщил, что Муцениеце ушла по своей воле и чуть не сорвала спектакль.
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Photo @photonaschastie ⚡️ MUA @mua_mart ⚡️ Style @katyapunch ⚡️ Dress @endorphine.me ⚡️ - Что в последние дни вас удивило или обрадовало? Меня всегда все удивляет. - Какого события вы ждете в ближайшее время? Каждая минута-это событие. - Когда вы последний раз включали телевизор? У меня его нет. - Ваша самая любимая телепрограмма? Новости. - А нелюбимая? Новости. - Было ли что-то, что заставило вас смеяться до слез? Было. - Где бы вы хотели оказаться в эту минуту?На острове где нет календаря. - Где вы находитесь, отвечая на наши вопросы?В лифте застряла. -Вам есть,что сказать читателям? Не расстраивайтесь,если Вам плюнули соплю в спину!Это значит,что Вы ушли далеко вперёд. -С Вами такое было? Да. #доброеутро #будьтемудрее #ирониянашевсе #мирония #спасибо #жизньхороша #милыелюди #moodoftheday #photooftheday #petitefemme #mira
«Кроме того, Гершинков отметил, что экс-жена Прилучного «выскочила» из постановки, «так как не знала, как ей теперь играть с ребятами, которые знают, что большая часть того, что она про Пашу говорит, неправда»,— говорят сотрудники театра.
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#borntobewild 🔥 Photo @ilyaeremeev.life 🍀 Video @andy_pluzhnik 🍀 Style @katyapunch 🍀 Make-up @elenacherneva__ 🍀 Hair @annushka_iam 🍀 Creative @dolechka 🍀 Никогда не теряйте свою Дикую Женщину✨ ..женщина получает в дар извечного внутреннего наблюдателя,мудреца, мечтателя,провидца,художника, виртуоза интуиции,созидателя,творца, изобретателя и слушателя,который направляет,дает советы и способствует кипучей жизни во внутреннем и внешнем мирах.Когда женщина соприкасается с Первозданностью,это становится видимым,словно свечение изнутри.Теперь,независимо от обстоятельств,ее внешнюю и внутреннюю жизнь поддерживает этот первозданный учитель, первозданная мать,первозданный наставник..Моя Дакини.. #женщинамира #photooftheday #moodoftheday #field #nature #mothernature #women #freedom #gypsy #white #petitefemme #mira #fiveelements #🕊 #dancing #followme #доброеутро #спасибо
Но агент девушки Мариам Андреевская опровергает «глупые отмазки театралов», утверждая, что артистка не «уходит отовсюду без причин». Она была намерена продолжить работу, если бы не Карпович.
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Особый марафонный пост, читаем до конца! Всем любителям котеек посвящаю этот пост! Владельцы питомцев знают, что очень важно следить за здоровьем пушистого друга! А секрет здоровья заключается в комплексном подходе, созданном брендом Perfect Fit @perfectfit_russia и состоящем из 3 слагаемых: ПИТАНИЕ. ДВИЖЕНИЕ.ИГРА - для поддержания питомца активным и жизнерадостным день за днем необходимы правильное питание, физические и ментальные нагрузки. У меня Салик в какой-то момент начал прямо прибавлять в весе, потому что он ленивец, которого даже в любимую игру не вовлечешь 😀😀 К счастью, у нас появился котёнок и Салику теперь не до отдыха ;) Я тоже начала играть с ними двумя и больше двигаться каждый день! И эти веселые игры с догонялками по квартире стали моим заданием для МАРАФОНА Здоровья от @perfectfit_russia, который сейчас проходит у них в аккаунте, где, кстати, много не только полезной инфы, но и разыгрывают подарки: по 10 сертификатов на 3500 рублей Ozon еженедельно!!! А победителей будут выбирать с помощью генератора случаных чисел, так что шанс будет у всех ! Как получить шанс их выиграть? Рассказываю! Опубликуйте фото своего питомца с выполненным заданием от меня :) - Моё задание: уделить хотя бы 20 минут игре-беготне с пушистым другом и сделать в этот момент фото с ним и кормом Perfect Fit! - Подпишите пост фразой “Я выбираю комплексную заботу о здоровье питомца от Perfect Fit” ✊🏻 и обязательно поставить хештег #perfectfit_марафонздоровья - Удачи всем обладателям пушистых друзей!!!! ❤️
«Грустно, что в театральной сфере могут себе позволить работать люди с низкой компетенцией и моральными устоями»Подпишись на нас в Яндекс Новости