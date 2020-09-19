Моргенштерн жестко опустил Бородину после ее критики премии «Женщина года»
Журнал Moda Tropical присвоил королю хайпа Моргенштерну премию «Женщина года», когда экстравагантный певец пришел на мероприятие в женском наряде.
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ой девочки хочу поделиться с вами своей большой победой 🥳 сегодня я получил премию ЖЕНЩИНА ГОДА! 🥂 последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда - глоток свежего воздуха для меня. Есть куда двигаться дальше! Теперь только вперёд! К новым вершинам! 🦋
Ксения Бородина восприняла ситуацию крайне серьезно, высказала свое возмущение относительно выбора «победительницы» и подметила, что на эстраде очень много красивых женщин, которые действительно заслужили эту награду. Уж не на себя ли намекала Ксюша? Неужели Моргенштерн стал ее «конкуренткой» в этом жестком соревновании?
Моргену «палец в рот не клади». Он моментально среагировал на мнение популярной ведущей и поставил ее на место, попросив, научиться «быть проще».
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Если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы, то она ответит: — Не знаю. А вот навоза вон в той канаве полным-полно. И муха начнёт по порядку перечислять все помойки, на которых она побывала. А если спросить пчелу: — Не видела ли ты здесь в окрестностях какие-нибудь нечистоты? – то она ответит: — Нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов! Муха на самом цветущем лугу найдёт нечистое место и сядет на него, а пчела в болоте отыщет цветок лотоса и соберёт с него нектар. Так ведь и люди: на той же поляне, живя в том же мире и даже городе, одни находят много нечистот, много грязи, и жизнь проводят соответственно. А другие — как пчела, даже среди разврата и несправедливости находят чистое и святое, собирая нектар.
«Все это просто потешить эго свое и попиарить… Привет Бородиной, желаю тебе научиться просыпаться в этом мире, где Моргенштерн получает «Женщину года». Тебе ли не знать, что такое известные премии? Очнись»,-записал видеообращение певец «Кадиллака».
Возможно, Бородина действительно слишком ответственно отнеслась к ивенту и к «конкурсантке», однако… считает ли издание Moda Tropical адекватным присуждение награды мужчине?
«Да они хайпанули и забыли, это же чистой воды спектакль… Правильно Морген ее цепанул, нашлась тут главная по премиям»,— комментарий парня в Instagram.
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Продуктивный сегодня выдался денёк 😓 детей в сад и школу, сама к косметологу 👩🏼⚕️, потом на работу 📺. В Крыму познакомилась с ребятами из @villakrim_wineclub и сейчас с ними увиделась, вспоминаем отпуск и строим грандиозные планы на следующую поездку в Крым 🤫😜 Отдых в Крыму по природе точно, не успупает зарубежному, согласны?