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Моргенштерн жестко опустил Бородину после ее критики премии «Женщина года»

Моргенштерн жестко опустил Бородину после ее критики премии «Женщина года»

Журнал Moda Tropical присвоил королю хайпа Моргенштерну премию «Женщина года», когда экстравагантный певец пришел на мероприятие в женском наряде.


Ксения Бородина восприняла ситуацию крайне серьезно, высказала свое возмущение относительно выбора «победительницы» и подметила, что на эстраде очень много красивых женщин, которые действительно заслужили эту награду. Уж не на себя ли намекала Ксюша? Неужели Моргенштерн стал ее «конкуренткой» в этом жестком соревновании?

Моргену «палец в рот не клади». Он моментально среагировал на мнение популярной ведущей и поставил ее на место, попросив, научиться «быть проще».

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Если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы, то она ответит: — Не знаю. А вот навоза вон в той канаве полным-полно. И муха начнёт по порядку перечислять все помойки, на которых она побывала. А если спросить пчелу: — Не видела ли ты здесь в окрестностях какие-нибудь нечистоты? – то она ответит: — Нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов! Муха на самом цветущем лугу найдёт нечистое место и сядет на него, а пчела в болоте отыщет цветок лотоса и соберёт с него нектар. Так ведь и люди: на той же поляне, живя в том же мире и даже городе, одни находят много нечистот, много грязи, и жизнь проводят соответственно. А другие — как пчела, даже среди разврата и несправедливости находят чистое и святое, собирая нектар.

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«Все это просто потешить эго свое и попиарить… Привет Бородиной, желаю тебе научиться просыпаться в этом мире, где Моргенштерн получает «Женщину года». Тебе ли не знать, что такое известные премии? Очнись»,

-записал видеообращение певец «Кадиллака».

Возможно, Бородина действительно слишком ответственно отнеслась к ивенту и к «конкурсантке», однако… считает ли издание Moda Tropical адекватным присуждение награды мужчине?

«Да они хайпанули и забыли, это же чистой воды спектакль… Правильно Морген ее цепанул, нашлась тут главная по премиям»,

— комментарий парня в Instagram. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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