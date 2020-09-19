Моргенштерн жестко опустил Бородину после ее критики премии «Женщина года»

Влада Некрасова

Журнал Moda Tropical присвоил королю хайпа Моргенштерну премию «Женщина года», когда экстравагантный певец пришел на мероприятие в женском наряде.

Ксения Бородина восприняла ситуацию крайне серьезно, высказала свое возмущение относительно выбора «победительницы» и подметила, что на эстраде очень много красивых женщин, которые действительно заслужили эту награду. Уж не на себя ли намекала Ксюша? Неужели Моргенштерн стал ее «конкуренткой» в этом жестком соревновании?

Моргену «палец в рот не клади». Он моментально среагировал на мнение популярной ведущей и поставил ее на место, попросив, научиться «быть проще».

«Все это просто потешить эго свое и попиарить… Привет Бородиной, желаю тебе научиться просыпаться в этом мире, где Моргенштерн получает «Женщину года». Тебе ли не знать, что такое известные премии? Очнись»,

-записал видеообращение певец «Кадиллака».

Возможно, Бородина действительно слишком ответственно отнеслась к ивенту и к «конкурсантке», однако… считает ли издание Moda Tropical адекватным присуждение награды мужчине?

«Да они хайпанули и забыли, это же чистой воды спектакль… Правильно Морген ее цепанул, нашлась тут главная по премиям»,

— комментарий парня в Instagram.Подпишись на нас в Яндекс Новости