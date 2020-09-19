"Может быть "снимали" девочку": экс-подруга Тарзана о его экспериментах в постели с Королёвой

Вадим Карасев

Накануне 28-летняя Анастасия Шульженко заявила, что якобы состояла на протяжении некоторого времени в интимных отношениях с Тарзаном. Экс-подруга стриптизера после этого раскрыла, что на самом деле он мог просто экспериментировать в постели с Наташей Королевой, сообщает "Комсомольская правда".



У Вероники Ч., обучавшей Тарзана актерскому мастерству, в свое время случилась интрижка со стриптизером. По словам женщины, "если что и было, то сто лет назад".

По данным СМИ, Вероника прекрасно осведомлена об интересах и нравах в семье Наташи Королевой и Тарзана.

"Сергею нужна мама. Наташа прекрасно эту роль выполняет. Им очень комфортно вдвоем, они хорошо друг другу подходят. Не удивлюсь, если эта любовница – эксперимент. Они очень любят эксперименты. Возможно, что это - один из экспериментов Наташи и Сережи сексуальных, потому что они все это любят и практикуют. Удивительно, почему там Наташа не засветилась – это странно. Они свободные в этом плане. Может быть "снимали" одну девочку", - рассказала экс-подруга стриптизера.

Вероника считает, что на самом деле Тарзан не изменял Наташе Королевой - просто звездная пара решила поэкспериментировать в постели, а Анастасия Шульженко захотела пропиариться на ситуации.

Как отмечает издание Teleprogramma.pro, Наташа Королева поделилась своим мнением о мужской неверности уже после измены своего мужа.



"Если мужчина изменяет, то значит ты что-то делаешь не так", - напомнили певице ее собственные слова в интервью PEOPLETALK TV, попросив их прокомментировать, что она с удовольствием и сделала.

47-летняя Наташа Королева заявила, что до сих пор согласна со своим утверждением, сделанным ранее.

Не бывает вот так, чтобы в одни ворота. Все равно происходит какая-то ситуация. Если мужчину и женщину все утраивает в отношениях, то измена возможна только по пьяной лавочке, когда ничего не соображал. Да и то так, скорее всего, не получится. Когда что-то не устраивает, идет дискомфорт в отношениях, то это всегда завязаны два человека. Когда жены говорят: "Он подлец, скотина, мне изменял". Надо все-таки покопаться в себе. Почему если ты такая сексуальная телка, то так произошло?

Как писал NEWSTES, ранее Первый канал показал видео с интимными ласками Тарзана и его молодой любовницы.