Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Может быть "снимали" девочку": экс-подруга Тарзана о его экспериментах в постели с Королёвой

"Может быть "снимали" девочку": экс-подруга Тарзана о его экспериментах в постели с Королёвой

"Может быть "снимали" девочку": экс-подруга Тарзана о его экспериментах в постели с Королёвой

Накануне 28-летняя Анастасия Шульженко заявила, что якобы состояла на протяжении некоторого времени в интимных отношениях с Тарзаном. Экс-подруга стриптизера после этого раскрыла, что на самом деле он мог просто экспериментировать в постели с Наташей Королевой, сообщает "Комсомольская правда".

У Вероники Ч., обучавшей Тарзана актерскому мастерству, в свое время случилась интрижка со стриптизером. По словам женщины, "если что и было, то сто лет назад".

По данным СМИ, Вероника прекрасно осведомлена об интересах и нравах в семье Наташи Королевой и Тарзана.

"Сергею нужна мама. Наташа прекрасно эту роль выполняет. Им очень комфортно вдвоем, они хорошо друг другу подходят. Не удивлюсь, если эта любовница – эксперимент. Они очень любят эксперименты. Возможно, что это - один из экспериментов Наташи и Сережи сексуальных, потому что они все это любят и практикуют. Удивительно, почему там Наташа не засветилась – это странно. Они свободные в этом плане. Может быть "снимали" одну девочку", - рассказала экс-подруга стриптизера.

Вероника считает, что на самом деле Тарзан не изменял Наташе Королевой - просто звездная пара решила поэкспериментировать в постели, а Анастасия Шульженко захотела пропиариться на ситуации.

Как отмечает издание Teleprogramma.pro, Наташа Королева поделилась своим мнением о мужской неверности уже после измены своего мужа.

"Если мужчина изменяет, то значит ты что-то делаешь не так", - напомнили певице ее собственные слова в интервью PEOPLETALK TV, попросив их прокомментировать, что она с удовольствием и сделала.

47-летняя Наташа Королева заявила, что до сих пор согласна со своим утверждением, сделанным ранее.

Не бывает вот так, чтобы в одни ворота. Все равно происходит какая-то ситуация. Если мужчину и женщину все утраивает в отношениях, то измена возможна только по пьяной лавочке, когда ничего не соображал. Да и то так, скорее всего, не получится. Когда что-то не устраивает, идет дискомфорт в отношениях, то это всегда завязаны два человека. Когда жены говорят: "Он подлец, скотина, мне изменял". Надо все-таки покопаться в себе. Почему если ты такая сексуальная телка, то так произошло?

Как писал NEWSTES, ранее Первый канал показал видео с интимными ласками Тарзана и его молодой любовницы.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Незаконный оппозиционный женский марш в Минске закончился задержаниями
Незаконный оппозиционный женский марш в Минске закончился задержаниями
"Может быть "снимали" девочку": экс-подруга Тарзана о его экспериментах в постели с Королёвой
"Может быть "снимали" девочку": экс-подруга Тарзана о его
Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Российские пранкеры «развели» главу Европарламента от лица Тихановской
Российские пранкеры «развели» главу Европарламента от лица Тихановской
Наперекор протоколу и приличиям: 15 раз, когда образы британских монархов стали сенсацией
Наперекор протоколу и приличиям: 15 раз, когда образы британских
Губернатор: ярославские власти сохранили промпредприятия в пандемию
Губернатор: ярославские власти сохранили промпредприятия в пандемию
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Герасимову предложили стать худруком "Содружества актеров Таганки"
Герасимову предложили стать худруком "Содружества актеров Таганки"
Кадыров рассказал об информационной кампании против руководства Чечни
Кадыров рассказал об информационной кампании против руководства Чечни
В Британии выявили более 4,4 тысячи случаев коронавируса впервые с мая
В Британии выявили более 4,4 тысячи случаев коронавируса впервые с мая
В Минске проходит оппозиционный женский марш
В Минске проходит оппозиционный женский марш
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Топ на сегодня

Кто из BTS больше всего похож на свою маму?
Кто из BTS больше всего похож на свою маму?
"Кинотавр-2020": полный список победителей
"Кинотавр-2020": полный список победителей
Убийство в Рыбинске, закрытие границ Белоруссии, дело иранских хакеров: о чем пишут в Телеграме 18 сентября
Убийство в Рыбинске, закрытие границ Белоруссии, дело иранских
В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"
В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"
Трамп похвастался "супер-пупер гиперзвуковой" ракетой
Трамп похвастался "супер-пупер гиперзвуковой" ракетой

Еще по теме

Имитация секса голого Тарзана с поклонницей произвела фурор на шоу в Волгодонске
Наташа Королева рассказала о выкидыше из-за скандала с голыми фото
Наташа Королева прочно сидит на шее мужа
Бабушка Наташи Королевой боится умереть в одиночестве и переезжает к внучке в Россию