На Всероссийском конкурсе определят лучшие программы отдыха и оздоровления детей

Анастасия Иванова

30 сентября стартует приём заявок на Всероссийский конкурс программ и методических разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Подать заявки и материалы можно до 16 октября.

В документах необходимо указать точные данные авторов программ и загрузить полный пакет документов согласно положению конкурса, а также приложить сопроводительное письмо о прохождении регионального этапа.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. Программы организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного действия (организации отдыха детей и их оздоровления, функционирующие в течение летнего периода).

2. Программы организаций отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия (организации отдыха детей и их оздоровления, функционирующие в течение года).

3. Программы лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).

4. Программы детских специализированных (профильных) лагерей (организации, ориентированные на различный контингент детей (одарённые дети; дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и т.д.).

5. Программы детских лагерей различной тематической направленности (программы, которые реализуются в соответствии с направленностями дополнительного образования).

6. Методические разработки (методические рекомендации и методические пособия, обеспечивающие повышение качества содержания и управления деятельностью в организациях отдыха детей и их оздоровления).

7. Инклюзивные программы организации отдыха и оздоровления детей (программы, направленные на активное включение и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в среду сверстников).

8. Программы онлайн-смен (программы дистанционной организации детского отдыха, включающие онлайн- и офлайн-активности, объединённые общей концепцией программы лагеря, способствующие достижению основной цели лагеря).

Подведение итогов конкурса и награждение победителей запланированы на ноябрь–декабрь 2020 года.

Результаты конкурса, а также работы победителей и призёров будут опубликованы на сайте Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения детскийотдых.рф.

Всероссийский конкурс «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» проводится ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».

Цель конкурса – выявление лучших программ, направленных на совершенствование организации отдыха детей и их оздоровления, удовлетворение потребности детей и их родителей в безопасном и качественном отдыхе и оздоровлении детей.

Задачи конкурса: выявление лучших программ, реализованных в субъектах Российской Федерации в 2020 году; изучение, обобщение и распространение опыта регионов; популяризация лучших практик; создание условий для распространения положительного опыта организации отдыха детей и их оздоровления на территории Российской Федерации.