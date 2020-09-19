Наперекор протоколу и приличиям: 15 раз, когда образы британских монархов стали сенсацией

Вадим Карасев

Гардероб представителей монархии подчинен строгому протоколу не меньше, чем их манеры и правила поведения. Но иногда — намеренно или случайно — монархи от протокола отступают, что, конечно, не остается без внимания. Сегодня предлагаем вам вспомнить 15 случаев, когда обычное появление на публике представителей британской монархии оборачивалось бурным обсуждением в прессе и сети, мемами, а иногда заканчивалось и официальными извинениями. Оскорбительные аксессуары, короткие платья и неправильный маникюр — это и многое другое в нашей подборке.

Принцесса Майкл Кентская и ее расистская брошь

Когда Меган Маркл впервые присутствовала на ежегодном рождественском обеде королевы Елизаветы II в 2017 году, принцесса Майкл Кентская прибыла с украшением, которое многие сочли оскорбительным. Речь шла о броши в виде фигурки темнокожего — такой вид декоративного искусства был популярен в прошлых столетиях и характеризовался романтизацией экзотики и темнокожих слуг.





Принцесса Майкл Кентская

Выбор аксессуара показался двусмысленным, так как Меган Маркл является представительницей смешанной расы: ее мать Дория Рэгланд является темнокожей, а отец — белым. Столкнувшись с негативной реакцией, принцесса была вынуждена принести извинения.





Принцесса Майкл Кентская очень сожалеет, что брошь нанесла оскорбление,

— заявил ее официальный представитель изданию Daily Telegraph.

Принцесса Диана и ее "платье-месть"

Один из самых известных нарядов принцессы Уэльской и так бы вошел в историю, так как для представительницы королевской семьи короткое платье с открытыми плечами было слишком откровенным. Но все решили контекст и обстоятельства, в которых Диана появилась на публике в этом черном платье от Christina Stambolian в 1994 году.

В тот день в эфир вышло знаменитое интервью принца Чарльза, в котором он признался, что изменил Диане с Камиллой Паркер-Боулз. Принцесса не стала отменять свой запланированный визит на гала-вечер в галерее "Серпентайн", но изменила свой наряд.





Принцесса Диана

Диана знала, что все внимание будет направлено на нее, и она дала комментарий всему миру, не произнеся ни слова. В последний момент она отказалась от платья Valentino и выбрала платье от греческого дизайнера, которое на тот момент было в ее гардеробе уже три года, но Диана всегда откладывала его, так как считала слишком откровенным для появления на публике. Теперь же оно было в самый раз.





Появление Дианы в этом наряде произвело фурор, а само платье в народе быстро прозвали платьем-местью (revenge dress). Незадолго до своей смерти она продала его на благотворительном аукционе в пользу фондов борьбы со СПИДом и раком за 65 тысяч долларов.

Меган Маркл и платье с открытыми плечами на ее первом параде Trooping the Colour

В июне 2018 года герцогиня Сассекская появилась на первом для нее праздновании дня рождения королевы — параде Trooping the Colour — в нежно-розовом платье Carolina Herrera, которое многие сочли неуместным.





Меган Маркл и принц Гарри

Дело в том, что согласно королевским традициям женщинам рекомендовано избегать фасонов с открытыми плечами, но, как известно, и принцесса Диана, и Кейт Миддлтон в прошлом надевали платья с таким вырезом. Тем не менее Маркл подвергалась резкой критике за этот наряд.





Кейт Миддлтон и ее момент в стиле Мэрилин Монро

В 2011 году герцогиня Кембриджская надела легкое желтое платье от Jenny Packham, подол которого задрался от ветра на взлетно-посадочной полосе, подарив фотографам королевский момент в стиле Мэрилин Монро. По слухам, именно после этого инцидента Стюарт Парвин, один из портных королевы, начал вшивать небольшие утяжелители в края одежды, чтобы подол не приподнимался ветром.





Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и ее платье с "политическим заявлением" на премии BAFTA

Большинство гостей премии BAFTA в 2018 году выбрали черные наряды в знак солидарности с движением Time's Up против сексуальных домогательств на рабочем месте, которое тогда как раз набирало популярность. Кейт Миддлтон, которая тогда была беременна принцем Луи, появилась на дорожке в темно-зеленом платье.

Согласно современным традициям, британская королевская семья не обязана выражать свои политические убеждения: членам монархии рекомендовано публично сохранять нейтралитет.





Кейт Миддлтон и принц Уильям

Сперва некоторые осудили тот факт, что герцогиня не придерживалась дресс-кода солидарности, но многие отметили черный пояс, которым Миддлтон дополнила свой наряд. Этим миниатюрным аксессуаром, как полагают, Кейт поддержала кампанию.





Принцесса Евгения и принцесса Беатрис и их шляпы, ставшие мемами

Сегодня уже сложно это представить, но до свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцесса Евгения и принцесса Беатрис были не очень известными членами королевской семьи. Но эффектные шляпы сделали их настоящими звездами, а их снимки с мероприятия стали вирусными в сети.





Принцесса Евгения и принцесса Беатрис

Шляпка с перьями Евгении и авангардный головной убор Беатрис раскритиковали в сети, а на основе фотографий пользователи сделали множество мемов, где в том числе сравнили шляпку Беатрис с кренделем и даже ободком от унитаза.









Сестер народный сарказм не смутил — от своеобразных головных уборов они не отказались. Наоборот, такие аксессуары стали частью фирменного образа принцесс, а на каждом мероприятии публика теперь с нетерпением ожидала, какие же шляпки теперь выберут дочери принца Эндрю.





Принц Гарри и его нацистский костюм

Молодость герцога Сассекского была бурной и больше походила на жизнь скандальной рок-звезды, чем внука королевы. В 2005 году принц Гарри попал на обложки всех газет, после того как переоделся нацистом для костюмированной вечеринки.









20-летний принц столкнулся с негативной реакцией на его выходку и позже выступил с заявлением, в котором говорилось:

Мне очень жаль, если я кого-то оскорбил или расстроил. Это был плохой выбор костюма, и я прошу прощения.

Меган Маркл и ее маникюр на церемонии British Fashion Awards

Появление беременной Меган Маркл на церемонии British Fashion Awards в 2018 году стало сюрпризом для публики. Герцогиня Сассекская посетила мероприятие, чтобы вручить награду Клэр Уэйт Келлер, которая на тот момент была креативным директором Givenchy.





Именно она разработала главный свадебный наряд Меган. На этот раз герцогиня выбрала образ в темных тонах. Но смутило публику нарушение одного негласного бьюти-правила монарших особ. Ногти Меган были покрыты черным лаком, в то время как королева одобряет только нейтральные оттенки.





Кейт Миддлтон и ее варежки с мехом

Семейный отдых Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми Джорджем и Шарлоттой в 2016 году в Альпах привлек внимание активистов организации PETA. Виной всему стали кожаные варежки герцогини с мехом опоссума стоимостью порядка 420 долларов от бренда Alexski. Представитель британского отделения PETA тогда заявил, что они свяжутся с Кейт, чтобы проинформировать ее, какими бесчеловечными способами ведется охота на зверьков в Австралии.









Опоссумов ловят в капканы, где тех ждет мучительная смерть. Стоит отметить, что сама Кейт является сторонницей защиты дикой природы и выступала за прекращение браконьерства во всем мире. Более таких промахов герцогиня не допускала.





Меган Маркл и этикетка на ее платья

Небольшой конфуз произошел с Меган Маркл, когда она вместе с принцем Гарри прилетела в Королевство Тонга во время их тура по Австралии и Новой Зеландии. С трапа самолета она сошла в красном длинном платье от Self-Portrait (видимо, учла предыдущий опыт Кейт на взлетно-посадочной полосе).





Ветер Меган и правда не потревожил, зато у подола платья внимательные пользователи сети рассмотрели этикетку, которая попала в кадр на некоторых фотографиях. Сама Меган, похоже, с юмором отнеслась к недочету, да и в сети чаще шутили о ситуации и вспоминали похожие случаи из собственной жизни.



Меган Маркл и ее "слишком простой" наряд на Уимблдоне в 2019 году

Во время Уимблдона в 2019 году Меган Маркл появилась на трибунах в шляпе и джинсах — якобы потому, что хотела остаться инкогнито. Но не тут-то было — ее наряд в тот день обсуждали больше, чем результаты турнира. По информации The Times, из-за ее наряда Маркл не разрешили смотреть игру из королевской ложи, хотя неясно, собиралась ли она вообще занять там место.





Сообщается, что ношение джинсовой ткани не одобряется и даже запрещено в помещениях, предназначенных для зрителей из числа аристократов на Уимблдоне. Кроме того, на Маркл также была шляпа — еще один предмет одежды, который, как считается, запрещен в королевской ложе.





Хотя в официальных правилах Уимблдона нет ни слова против наряда, выбранного Маркл, многие также отметили, насколько ее облик контрастировал с образом Кейт Миддлтон. За несколько дней до этого герцогиня Кембриджская появилась в королевской ложе в элегантном белом платье на пуговицах от Alexander McQueen.

Принцесса Маргарет и ее свадебная тиара

Может показаться, что лишь современные представительницы монархии являются возмутительницами спокойствия, но и в былые времена внешний вид принцесс порой вызывал волнение. Так случилось с принцессой Маргарет на ее собственной свадьбе. Подвенечный наряд был вполне традиционным — разработал его Норман Хартнелл, который создавал и свадебное платье королевы Елизаветы II.





Энтони Армстронг-Джонс и принцесса Маргарет

Однако вместо того, чтобы позаимствовать тиару из королевской коллекции, как это делают королевские невесты, Маргарет нарушила традицию и надела тиару, которую она заполучила на аукционе годом ранее.





Принцесса Диана и ее голубое платье с декольте

Через год после ее знаменитого "платья-мести" принцесса Диана представила вторую часть этого модного демарша. На очередном гала-вечере в галерее "Серпентайн" она появилась в коротком голубом платье с декольте и открытой спиной от Catherine Walker.





Наряд снова противоречил стандартному королевскому дресс-коду, но говорил громче всяких слов. В то время как раз шел ее бракоразводный процесс с принцем Чарльзом, и своим сногсшибательным образом Диана явно давала понять, что не стоит считать ее жертвой.





Кейт Миддлтон и ее платье с открытыми плечами

Герцогиню Кембриджскую часто называют идеалом того, какой должна быть представительница дворца и будущая королева Великобритании. Некоторым ее наряды кажутся скучными, зато они почти всегда соответствуют протоколу и не нарушают правил приличия. Хотя иногда и Кейт позволяла себе модные шалости. Так, в 2017 году на церемонии BAFTA она появилась в платье от Alexander McQueen с открытыми плечами, что, конечно, нарушало королевский протокол.









Год спустя ту же ошибку повторила и Меган Маркл на Trooping the Colour, а вот Миддлтон на своей ошибке выучилась. Через два года, в 2019 году, она снова появилась на публике в этом платье, но на этот раз наряд перешили в соответствии с королевскими правилами: плечи были прикрыты.





Меган Маркл и ее платье-жакет "в отместку" принцу Гарри

Летом 2018 года на премьере спектакля "Гамильтон" Меган Маркл, похоже, заскучала по Голливуду и последовала модному тогда тренду — надела короткое платье-жакет от Judith & Charles. Фасон был довольно консервативный, но вот длина платья выше колен была все-таки нетипична для королевской моды.





Кроме того, в прессе писали, что выбор герцогини Сассекской был своеобразным ответом на претензии принца Гарри, который, по слухам, был не в восторге от того, что Меган часто выбирает брючные костюмы для появления на публике, и даже просил ее пересмотреть гардероб в пользу большего количества платьев.



