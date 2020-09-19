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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп в Московской области - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Московская область - 0,2%", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

# Экономика
По материалам: ria.ru

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