Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Влада Некрасова

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп в Московской области - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Московская область - 0,2%", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф