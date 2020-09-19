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Немецкий депутат оценил риски остановки проекта "Северный поток — 2"

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта "Северный поток — 2"
Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что отказ от строительства газопровода "Северный поток — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям.

"Северный поток" – это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим "Северный поток", то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам", - отметил он.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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