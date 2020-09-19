Незаконный оппозиционный женский марш в Минске закончился задержаниями

Лидия Мартынова

Во время несанкционированной женской оппозиционной акции «Блестящий марш» в Минске белорусские правоохранители провели задержания.

Данный факт 19 сентября подтвердила официальный представитель ГУВД минского горисполкома Наталья Ганусевич. При этом он не назвала точное число задержанных.

«Задержаны несколько человек за участие в несанкционированном массовом мероприятии», — сказала спикер.





Она также сообщила, что перед тем, как начать задерживать участниц акции правоохранители предупредили их о том, что мероприятие противозаконно и призвали их разойтись. Однако протестующие не подчинились.

Как передает ТАСС, среди задержанных белорусская активистка Нина Багинская. Оппозиционные источники приводят разные цифры задержанных женщин — от ста до трехсот человек.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Минске начался марш оппозиции, анонсированный как «блестящий марш». Организаторы призвали прийти на шествие в яркой одежде в блестках и с красочными плакатами. Многие участницы явились на акцию с красно-белыми флагами.