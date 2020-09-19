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Оксана Акиньшина беременна от Данилы Козловского

Оксана Акиньшина беременна от Данилы Козловского

Роман Данилы Козловского и актрисы Оксаны Акиньшиной продолжает набирать обороты. И, хотя, поклонники двух звёзд, выступают против из стремительного лав-стори, сами влюбленные не обращают внимания на критику и радуются жизни. Причем так сильно, что теперь фанаты подозревают Оксану в интересном положении. (а значит роман начался раньше, чем мы думали)


На крайнем фото в Instagram, Акиньшина позирует и прикрывает живот коленками, но сбоку всё-равно видны, заметно округлившееся формы, что крайне не типично для худощавой Оксаны:


К сожалению, вместо поздравлений Оксана получила в ответ в комментариях шквал хейтерских высказываний, в которых, фанатки возмущаются поведением актрисы и требуют, чтобы она немедленно оставила Козловского, которого увела из семьи:

Позор Вам, Оксана, оставьте женат ого мужчину, зачем у вас дети… У него ребенок

Пишет поклонница

Оксана, вы с Козловским, конечно, были бы красивой парой, но там семья… Нельзя же так! Оставьте их в покое. Мы вас и без этих интрижек любим.

пишет другая поклонница

Увела мужика из семьи! О ребенке подумала? И ноль реакции, даже не объяснилась..

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По материалам: popcake.tv

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