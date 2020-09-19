«Они расстались» — инсайдер подтвердил разрыв Давы и Ольги Бузовой

Лидия Мартынова

В распоряжении редакции Popcake, появилась эксклюзивная информация от приближенных к бывшей паре. Инсайдер попросил не указывать Имя и Фамилию но, сегодня подтвердил, что Дава и Ольга Бузова в настоящий момент проходят не лучший этап в своей семейной жизни, так бывает после конфетно-букетного периода:

«Они действительно расстались, пока временно, еще две недели назад. Дава занят музыкой и свои блогом, Ольга пропадает на съемках ледового шоу, у них просто нет времени на личную жизнь, как бы они не старались. Ко всему прочему, вокруг Ольги, есть люди, которые настучали много лишнего про Давида, и это только добавило накала в их настоящие кризисные взаимоотношения» — прокомментировал источник.

Два дня назад, в своих сторис DAVA устроил истерику, намекая, что его предали, возможно именно в тот момент, между влюбленными случилась сильная ссора, которая и привела к окончательному разрыву:

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