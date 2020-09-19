Открылся международный фестиваль современного искусства Artlife Fest

Алексей Вольцев

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest2020 пройдет в Москве с 19 по 27 сентября, накануне открытия состоялся вернисаж с участием художников, передаёт корреспондент РИА Новости.

Фестиваль проходит в московском "Манеже", где представлены более 400 работ художников из разных стран.

"В этом году мы заняли главную площадку города, это наша гордость. В этом году у нас представлены картины от более чем 60 художников со всего мира, и это тоже огромная заслуга, вы понимаете, как сложно это сделать в период пандемии", - рассказала РИА Новости руководитель отдела маркетинга фестиваля Анна Тимофеева.

Собеседница агентства добавила, что, несмотря на ограничения, организаторам фестиваля удалось привезти все запланированные работы, но сами зарубежные художники приехать не смогли. "Каждый год мы проводим мастер-классы с зарубежными художниками, к сожалению, в этом году их привезти не удалось, но мы записали видео-послания", - отметила Тимофеева.

Послания не приехавших художников транслируются на экранах рядом с их работами. Рядом с работами российских художников можно обнаружить их самих, они с удовольствием общаются с посетителями и рады узнать о впечатлениях.

"Художник пишет картины, чтобы поделиться своим взглядом на мир, а для этого нужен зритель, поэтому такое событие, как этот фестиваль, куда приходит большое количество людей, это счастье, когда столько людей узнают о тебе как о художнике", - рассказала РИА Новости художник Анна Березовская.

Ее коллега Сослан Сосиев отметил, что для него очень важно общение со зрителем. "Мне интересно, что люди видят, и я был очень доволен, потому что не было каких-то странных интерпретаций", - признаётся художник.

Вместе с другими мастерами Сосиев проведёт в рамках фестиваля демо-класс, на котором покажет, как работает над своими картинами.

"Мой демо-класс называется "Эскиз как вид искусства". Что такое эскиз - это интимная часть работы художника, но эта часть имеет свою художественную ценность сама по себе, и на демо-классе я буду показывать и рассказывать, как работаю лично я", - рассказал Сосиев.

Фестиваль включает в себя масштабную программу мероприятий, среди которых 50 лекций от экспертов в области искусства, а также более 10 мастер-классов в разных техниках. Предусмотрена также онлайн-программа, все мероприятия бесплатные, необходима предварительная регистрация, заключили организаторы.