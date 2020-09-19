Первокурсниками УлГПУ им. И.Н. Ульянова стали 62 иностранных гражданина

Анастасия Иванова

Первокурсниками Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова стали 62 иностранных гражданина, сообщает пресс-служба вуза.

Из них 56 студентов из Туркменистана, пять студентов из Египта и один студент из Иордании.

Студенты, находящиеся в Ульяновске, обучаются в смешанном формате: чередуют дни очного обучения в университете с днями занятий в дистанционной форме. Очное обучение организовано в два потока.

Студенты, находящиеся за пределами Российской Федерации, также приступили к обучению. С каждым из них организована работа при помощи нескольких платформ: IMO, MOODLE, Google Classroom. Взаимодействие с иностранными студентами, находящимися за границей, реализуется в индивидуальном порядке.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года 33 государственных педагогических вуза стали подведомственными организациями Минпросвещения России.