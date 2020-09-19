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Первокурсниками УлГПУ им. И.Н. Ульянова стали 62 иностранных гражданина

Первокурсниками УлГПУ им. И.Н. Ульянова стали 62 иностранных гражданина

Первокурсниками Ульяновского государственного педагогического университета  имени И.Н. Ульянова стали 62 иностранных гражданина, сообщает пресс-служба вуза.  

Из них 56 студентов из Туркменистана, пять студентов из Египта и один студент из Иордании. 

Студенты, находящиеся в Ульяновске, обучаются в смешанном формате: чередуют дни очного обучения в университете с днями занятий в дистанционной форме. Очное обучение организовано в два потока.   

Студенты, находящиеся за пределами Российской Федерации, также приступили к обучению. С каждым из них организована работа при помощи нескольких платформ: IMO, MOODLE, Google Classroom. Взаимодействие с иностранными студентами, находящимися за границей, реализуется в индивидуальном порядке.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года 33 государственных педагогических вуза стали подведомственными организациями Минпросвещения России.

# Интересное / Общество
По материалам: edu.ru

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