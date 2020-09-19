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Почему песня BLACKPINK «Ice Cream» – это провал?

Почему песня BLACKPINK «Ice Cream» – это провал?

Казалось бы, свежий коллаб BLACKPINK с такими звездами музыкальной индустрии, как Селена Гомес (Selena Gomez) и Арина Гранде (Ariana Grande), должен был принести гёрл-группе первое место во всех чартах. Музыкальный клипй на песню «Ice Cream» действительно имел определенный успех, но совсем не такой, как ожидали некоторые поклонники группы.


Недавно выпущенный клип на англоязычную песню BTS «Dynamite» стал настоящей звездой в музыкальном мире, в то время как пеня BLACKPINK ушла на второй план. Почему так вышло?


Многие считают, что проблема исключительно в размере фандома: АРМИ превосходят Блинков количеством. Но ведь в данном коллабе к поклонникам женской к-поп группы присоединились и фанаты Сел и Арианы. Возможно, истинная причина в том, что коллаборация просто не удалась.

Для многих Блинков, которые так долго ждали камбека BLACKPINK, «Ice Cream» оказалась настоящим разочарованием:

«Джису (Jisoo) выглядела как гостья, а не участница группы, у Дженни (Jennie) снова не было рэп-строчек, распределение слов было отвратительным»,

– честно призналась одна из фанаток группы.

Селенаторы тоже фактически пропустили выход песни: для более «зрелой» аудитории Селены Гомес «детская» музыка в к-поп стиле оказалась неинтересной.

А что же фанаты Арианы? Они просто-напросто почувствовали себя обманутыми: поклонники Ари и Блинки ждали коллаба, но остались ни с чем.

Да и сама песня вовсе не впечатлила поклонников группы: многие их них сказали, что это «совсем не похоже на BLACKPINK», к которым они привыкли: и мелодия, и слова, и клип показались Блинкам скучными и неинтересными.

«Только мне кажется, что новая песня BLACKPINK «Ice Cream» с Селеной Гомес – полный отстой? Я очень люблю девочек и Селену, но песня вышла просто очень плохо. Это совсем не в их стиле».

А что думаете вы? Остались ли вы довольны этим коллабом или тоже ожидали чего-то большего?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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