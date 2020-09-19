«Полезен и опасен»: Гранатовый сок, как его пить и какою пользу несет организму

Алексей Вольцев

Пользу гранатового сока знают немногие, а точнее всего знают только то, что он полезен для тех, у кого проблема с авитаминозом и с низким давлением. Хотя с древних времен гранатовый сок пили для устранения многих болезней. Также гранатовый сок может не только принести пользу, но и навредить организму. А как именно он может это сделать вы узнаете из этой статьи.

Для начала необходимо разобрать пищевую ценность и химический состав гранатового сока.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 0.3 г.Жиры 0.1 г.Углеводы 14.2 г.Калорийность 56 ккал (на 100 г.).Витамины А, В1, В2, С, Е, РР.Каротин.Калий.Кальций.Магний.Натрий.Фосфор.Железо.

Помимо витаминов и минералов в составе гранатового сока есть усвояемые кислоты, которые также несут пользу для организма.

Полезные свойства

Благодаря гранатовому соку можно избавиться от многих болезней и недуг. Восстановить организм после принятия некоторых антибиотиков, а также предотвратить появления депрессии в осенний период, когда у всех начинается авитаминоз. Также гранатовый сок употребляют при:

Анемии.Кишечном расстройстве.Избыточном весе.Вирусных заболеваний.Хронической усталости.Плохом сне.Гипертонии.Сильных отеках.Головных болях.

Все эти проблемы со здоровьем может устранить гранатовый сок. Его пьют беременные при расстройстве желудка и запорах, а также для придания бодрости. Мужчины предпочитают пить гранатовый сок после больших физических нагрузок для придания сил и энергии. Еще в далекие времена те, кто пил гранатовый сок не знали проблем с простатой. Это не все его полезные свойства. Гранатовый со также:

Понижает уровень гемоглобина.Устраняет боли в желудке.Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.Лечит малокровие.Нормализует давление.

Как вы поняли полезных свойств у гранатового сока не мало, и всем они будут по душе. Немаловажно то, что гранатовый сок еще и вкусный, но стоит знать и тот факт, что он может навредить здоровью. А какой именно вред может принести гранатовый сок?





Противопоказания

Противопоказаний у этого сока не мало и знать их необходимо. При несоблюдении всех правил в употреблении можно принести серьёзный вред здоровью. К противопоказаниям относятся:

Аллергия.Запоры.Повышенное давление.Склонность к появлению геморроя.Острые заболевания поджелудочной железы.Язва и гастрит в обострённой форме.Кишечная инфекция.Дети до трех лет.Беременность.Повышенный сахар.Люди старше 65 лет.

Как вы заметили и противопоказаний у гранатового сока не мало, и если не соблюдать все противопоказания, то употребление принесет серьезный вред. Так же стоит знать, что пить гранатовый сок стоит в небольших количествах не более 100 г в день. Если пить сок в больших количествах, то можно спровоцировать обострение скрытых болезней кишечника и других органов.