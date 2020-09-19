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«Полезен и опасен»: Гранатовый сок, как его пить и какою пользу несет организму

«Полезен и опасен»: Гранатовый сок, как его пить и какою пользу несет организму

Пользу гранатового сока знают немногие, а точнее всего знают только то, что он полезен для тех, у кого проблема с авитаминозом и с низким давлением. Хотя с древних времен гранатовый сок пили для устранения многих болезней. Также гранатовый сок может не только принести пользу, но и навредить организму. А как именно он может это сделать вы узнаете из этой статьи.

Для начала необходимо разобрать пищевую ценность и химический состав гранатового сока.  

Содержание


1 Пищевая ценность
2 Химический состав
3 Полезные свойства
4 Противопоказания

Пищевая ценность


Белки 0.3 г.
Жиры 0.1 г.
Углеводы 14.2 г.
Калорийность 56 ккал (на 100 г.).

Химический состав


Витамины А, В1, В2, С, Е, РР.
Каротин.
Калий.
Кальций.
Магний.
Натрий.
Фосфор.
Железо.

Помимо витаминов и минералов в составе гранатового сока есть усвояемые кислоты, которые также несут пользу для организма.

Полезные свойства

Благодаря гранатовому соку можно избавиться от многих болезней и недуг. Восстановить организм после принятия некоторых антибиотиков, а также предотвратить появления депрессии в осенний период, когда у всех начинается авитаминоз. Также гранатовый сок употребляют при:


Анемии.
Кишечном расстройстве.
Избыточном весе.
Вирусных заболеваний.
Хронической усталости.
Плохом сне.
Гипертонии.
Сильных отеках.
Головных болях.

Все эти проблемы со здоровьем может устранить гранатовый сок. Его пьют беременные при расстройстве желудка и запорах, а также для придания бодрости. Мужчины предпочитают пить гранатовый сок после больших физических нагрузок для придания сил и энергии. Еще в далекие времена те, кто пил гранатовый сок не знали проблем с простатой. Это не все его полезные свойства. Гранатовый со также:


Понижает уровень гемоглобина.
Устраняет боли в желудке.
Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.
Лечит малокровие.
Нормализует давление.

Как вы поняли полезных свойств у гранатового сока не мало, и всем они будут по душе. Немаловажно то, что гранатовый сок еще и вкусный, но стоит знать и тот факт, что он может навредить здоровью. А какой именно вред может принести гранатовый сок?


Противопоказания

Противопоказаний у этого сока не мало и знать их необходимо. При несоблюдении всех правил в употреблении можно принести серьёзный вред здоровью. К противопоказаниям относятся:


Аллергия.
Запоры.
Повышенное давление.
Склонность к появлению геморроя.
Острые заболевания поджелудочной железы.
Язва и гастрит в обострённой форме.
Кишечная инфекция.
Дети до трех лет.
Беременность.
Повышенный сахар.
Люди старше 65 лет.

Как вы заметили и противопоказаний у гранатового сока не мало, и если не соблюдать все противопоказания, то употребление принесет серьезный вред. Так же стоит знать, что пить гранатовый сок стоит в небольших количествах не более 100 г в день. Если пить сок в больших количествах, то можно спровоцировать обострение скрытых болезней кишечника и других органов.

# Интересное
По материалам: planktons

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