Популярный блогер из Дагестана с купленным дипломом три года делала процедуры знаменитостям

Вадим Карасев

Косметолог и блогер-миллионник из Дагестана Аида Гаджиева в течение трех лет работала по поддельному диплому Дагестанской государственной медицинской академии (Махачкала). Теперь девушкой заинтересовалась полиция.

Как сообщает РЕН ТВ, в фальшивом документе говорилось, что Гаджиева окончила вуз в 2012 году. В 2017 году она устроилась на работу косметологом в московский салон красоты, однако спустя три года о подлоге стало известно и блогера уволили. Сама она написала, что "решила начать новый профессиональный этап" и теперь будет принимать в другой клинике.

Правоохранительные органы возбудили против нее уголовное дело по статье 327 УК – подделка, изготовление или оборот поддельных документов. Косметолог находится под подпиской о невыезде.

Среди клиенток Гаджиевой были замечены телеведущая Виктория Боня и певица Юлианна Караулова. Также к ней приходили на процедуры участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова и "Мисс Россия-2015" София Никитчук.

Несколькими неделями ранее Ruposters публиковал инструкцию: как вернуть деньги за некачественные услуги в салонах красоты.