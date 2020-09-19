Посол оценил потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией

Алексей Вольцев

Потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией никогда не ставился под сомнение, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"На разных этапах договор работал чуть интенсивнее, менее. В какие-то моменты стороны отводили его, что называется, в дальний угол. Но никогда никто не ставил под сомнение его масштаб и потенциал. Эта работа по взаимодействию, прежде всего в экономическом поле, особо значима", - сказал посол в интервью телеканалу "Россия 24".

Посол добавил, что Москва хотела бы, чтобы те программы, которые будут помогать сегодня национальной экономике Белоруссии, в том числе во взаимодействии с партнерами в Российской Федерации, были успешными и понятными, чтобы они были представлены обществу. "Чтобы никто не думал о том, что кто-то там за закрытыми дверями готовит какие-то схемы, интеграционные подходы, которые не будут представлены обществу. Публичный договор, безусловно, предопределяет публичную работу", - пояснил Мезенцев.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию, государственный флаг, герб.