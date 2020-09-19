Познер счел антироссийские санкции наказанием за речь Путина

Вадим Карасев

Давление Запада на Россию связано с тем, что Москва отказалась признавать мир однополярным, уверен телеведущий Владимир Познер. Он поделился мыслями по этому поводу на своем сайте.

Отвечая на предположение читателя, что западные страны готовы вводить против РФ санкции по любому поводу, даже такому "мутному", как дело Навального, Познер объяснил, с чем это связано. Журналист убежден, что политика Запада стала откровенно антироссийской после выступления Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

С того самого времени, как российское руководство в лице В.В. Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку, — с тех самых пор Запад во главе с США, но и с активной поддержкой ЕС, "наказывает" Путина и, соответственно, вводит санкции против России.

Для этого годятся любые поводы, согласился Познер с читателем.

Как писал Ruposters, ранее Познер увидел преимущества в отсталости России от стран Запада.