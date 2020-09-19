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Пути наградил орденом создателя гиперзвукового «Авангарда»

Пути наградил орденом создателя гиперзвукового «Авангарда»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экс-гендиректора «НПО Машиностроение» Герберта Ефремова орденом святого апостола Андрея Первозванного с мечами.

Отменим, что 87-летний ветеран отечественного ВПК продолжает оставаться в строю, и остается почетным генеральным директором и почетным генконструктором ОАО «ВПК «НПО Машиностроение».

19 сентября глава государства провел с конструктором встречу по видеосвязи и отметил его роль в создании гиперзвукового блока «Авангард».

Президент России рассказал, что участвовал в июне 2001 года в Плесецке при пуске первого экспериментального планирующего блока.

«В 2004 году мы развернули уже масштабную работу по реализации ваших идей, о чем, кстати говоря, публично всех и предупредили, я говорил об этом публично. Судя по всему, нам тогда никто не поверил, посчитали, что мы не сможем этого сделать», — сказал Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что «Авангард» — это не просто новая система, а новый вид стратегического оружия.

Глава государства напомнил, что ракета может двигаться со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука, она может менять направление по высоте и по горизонтали.

В 2018 году был проведен завершающий пуск. С декабря 2019 года первый полк ракет, оснащенной системой «Авангард» поставлен на боевое дежурство.

Как сообщало ИА Newstes, ранее президент Владимир Путин констатировал, что Россия впервые в своей истории обладает видами оружия, которые превосходят все существующие.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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