Пути наградил орденом создателя гиперзвукового «Авангарда»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экс-гендиректора «НПО Машиностроение» Герберта Ефремова орденом святого апостола Андрея Первозванного с мечами.
Отменим, что 87-летний ветеран отечественного ВПК продолжает оставаться в строю, и остается почетным генеральным директором и почетным генконструктором ОАО «ВПК «НПО Машиностроение».
19 сентября глава государства провел с конструктором встречу по видеосвязи и отметил его роль в создании гиперзвукового блока «Авангард».
Президент России рассказал, что участвовал в июне 2001 года в Плесецке при пуске первого экспериментального планирующего блока.
При этом он подчеркнул, что «Авангард» — это не просто новая система, а новый вид стратегического оружия.
Глава государства напомнил, что ракета может двигаться со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука, она может менять направление по высоте и по горизонтали.
В 2018 году был проведен завершающий пуск. С декабря 2019 года первый полк ракет, оснащенной системой «Авангард» поставлен на боевое дежурство.
Как сообщало ИА Newstes, ранее президент Владимир Путин констатировал, что Россия впервые в своей истории обладает видами оружия, которые превосходят все существующие.