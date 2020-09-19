Путин 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации

Алексей Вольцев

Президент РФ Владимир Путин 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко."Президент 23 сентября проведет встречу в Кремле с полным составом Совета Федерации", – сказал политик.

Тимченко напомнил, что в среду откроется осенняя сессия Совфеда. "Пленарное заседание может пройти с 9 до 11 часов", - пояснил он.

Законодатель также отметил, что сенаторы хотели бы услышать, что им скажет глава государства. "Президенту всегда есть что сказать парламентариям", - заявил он.

При этом Тимченко отметил, что в соответствии с поправкой в конституцию Совфед получил дополнительные полномочия по согласованию кандидатур в силовых ведомствах.

"Я в Совете Федерации шесть лет, за все это время не припомню такой формат встречи сенаторов с главой государства", - заключил парламентарий.