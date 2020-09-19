RM рассказал секрет BTS, который они хранили 3 года

Анастасия Иванова

Проект Mnet‘s I-LAND закончен и теперь все 7 выбранных в шоу трейни будут двигаться дальше в своем новом бойзбенде ENHYPEN. Айдолы компании BigHit Entertainment, парни из BTS и TXT, появились в последнем эпизоде программы в качестве наставников, чтобы поддержать новеньких музыкантов. Истории участников о победах и трудностях сподвигли «Бантан» поделиться собственными фактами жизни из предебютных времен…

.@ENHYPEN_members joins TREASURE and CRAVITY as the only rookie groups in 2020 to surpass 300,000 followers in Twitter. pic.twitter.com/zkUEKpCg1A — ENHYPEN Charts (@ENHYPEN_Charts) September 19, 2020

Одно из таких воспоминаний оказалось очень болезненным. BTS хранили один секрет в течение 3 лет, который пообещали не раскрывать до момента дебюта. Когда ведущий Намгун Мин (Namgoong Min) объявил название бэнда трейни, RM поделился неприятным моментом карьеры, раскрыв тайну о предложенном названии для Bangtan Boys.

ENHYPEN AS VOGUE MODELS A THREAD — pic.twitter.com/7UqglwPSD5 — ria⁻⁷ ENHYPEN JAY FOLLOW ME👉👈 (@CHILLYIXIANG) September 19, 2020

«Когда нам объявили, что мы будем называться Bangtan Sonyeondan [Пуленепробиваемые бойскауты], мы жутко стеснялись этого и никому не говорили, как неприятно нам быть носителями такого глупого имени. Потом мы приняли его. А ENHYPEN классное название. Я желаю вам больших успехов, парни»,

— сказал айдол BTS.

Оказалось, в истории становления легендарной группы было не все так гладко. Но «Скауты» смогли оставить след в этом мире и продолжают создавать историю. Желаем молодым ребятам ENHYPEN такого же грандиозного успеха!

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