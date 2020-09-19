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Российские пранкеры «развели» главу Европарламента от лица Тихановской

Российские пранкеры «развели» главу Европарламента от лица Тихановской

Российские пранкеры по телефону разыграли на тему Белоруссии главу Европейского парламента Давида Сассоли.

Они позвонили ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.

Аудиозапись разговора опубликовал в YouTube пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус.

Пранкеры от лица Тихановской поинтересовались, намерен ли Европарламент вводить санкции в отношении Белоруссии и какие именно. В ответ на это Сассоли пригласил Тихановскую на встречу в начале октября.


Кроме того, один из пранкеров, представившись президентом Литвы Гитанасом Науседой, рассказал, что якобы установил неофициальную связь с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Мнимый «президент Литвы» заверил главу Европарламента, что в белорусском правительстве зреет заговор против президента Александра Лукашенко.

Его участники якобы готовы «свергнуть тирана» привести к власти Тихановскую. Господин Сассоли счел данную информацию «очень интересной».

Говоря о побудительных мотивах пранкеров, Лексус иронично пояснил, что недавно президент Белоруссии опубликовал разговор «Ника и Майка», «оставив нас без работы».

Поэтому пранкеры решили наверстать упущенное и выложить свои переговоры, но не с неизвестными Ником и Майком, а с реальным главой Европарламента, что «куда интереснее».

Ранее ИА Newstes сообщало, что в июле пранкер Лексус дозвонился до президента Польши Анджея Дуды и от имени Генсека ООН призвал его забрать Львов

# Россия
По материалам: eadaily.com

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