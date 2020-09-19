Российские пранкеры «развели» главу Европарламента от лица Тихановской

Лидия Мартынова

Российские пранкеры по телефону разыграли на тему Белоруссии главу Европейского парламента Давида Сассоли.

Они позвонили ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.

Аудиозапись разговора опубликовал в YouTube пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус.

Пранкеры от лица Тихановской поинтересовались, намерен ли Европарламент вводить санкции в отношении Белоруссии и какие именно. В ответ на это Сассоли пригласил Тихановскую на встречу в начале октября.





Кроме того, один из пранкеров, представившись президентом Литвы Гитанасом Науседой, рассказал, что якобы установил неофициальную связь с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Мнимый «президент Литвы» заверил главу Европарламента, что в белорусском правительстве зреет заговор против президента Александра Лукашенко.

Его участники якобы готовы «свергнуть тирана» привести к власти Тихановскую. Господин Сассоли счел данную информацию «очень интересной».

Говоря о побудительных мотивах пранкеров, Лексус иронично пояснил, что недавно президент Белоруссии опубликовал разговор «Ника и Майка», «оставив нас без работы».

Поэтому пранкеры решили наверстать упущенное и выложить свои переговоры, но не с неизвестными Ником и Майком, а с реальным главой Европарламента, что «куда интереснее».

Ранее ИА Newstes сообщало, что в июле пранкер Лексус дозвонился до президента Польши Анджея Дуды и от имени Генсека ООН призвал его забрать Львов