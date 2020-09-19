"Самое великое оружие". Трамп обвинил РФ в краже технологий

Алексей Вольцев

Президент США Дональд Трамп обвинил РФ в краже технологий для создания гиперзвуковой ракеты при нахождении на посту главы государства Барака Обамы.

"Какое-то ничтожество говорит: "Мне кажется, он раскрывает засекреченную информацию". Нет. Все, что я сделал, – это рассказал миру, что у нас есть самое мощное оружие, но я даже не говорю, что это за оружие. И надеюсь, нам никогда не придется его применять. У нас есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою", – заявил Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, у Соединенных Штатов в распоряжении "самое великое оружие", когда-либо созданное человеком. Трамп отметил, что при нем была возрождена армия и была поднята на почти недостижимый уровень.

США.

Он добавил, что оружие настолько передовое, что ему будут завидовать Россия и Китай.

Ранее радио Sputnik сообщило, о каком "невиданном" оружии заявил Трамп.