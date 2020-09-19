Сериал "Воспитанные волками" продлили на второй сезон после первых серий

Лидия Мартынова

. Сериал "Воспитанные волками" Ридли Скотта продлили на второй сезон из-за популярности шоу на платформе HBO Max, сообщает Deadline.

Премьера проекта состоялась 3 сентября, тогда были показаны первые три серии. По информации HBO Max, на второй неделе аудитория сериала увеличилась на 50 процентов.

В центре сюжета – два андроида, воспитывающие детей человека на загадочной планете. Они сталкиваются с угрозой, исходящей от колонии людей, которым мешают договориться друг с другом религиозные противоречия.

Ридли Скотт выступает исполнительным продюсером проекта. Он же снял его первые два эпизода. Сценарий написал Аарон Гузиковский ("Красная дорога").

"Будучи завзятым рекламщиком, я был поражен невероятной кампанией маркетологов HBO Max, которые сумели доказать, что первый сезон обязательно нужно всем посмотреть. <…> Мы очень рады энтузиазму зрителей, и уже размышляем над "уровнями" второго сезона. Аарон начал писать сценарий, и я уверен, что следующая часть будет такой же прекрасной, как и первая", — отметил Скотт.