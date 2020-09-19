Школьная команда из Алтайского края стала первым чемпионом России по финансовой грамотности

Влада Некрасова

Команда «Рокфеллеры» школы №132 из Барнаула (Алтайский край) стала первым чемпионом России по финансовой грамотности, сообщает пресс-служба проекта.

Суперфинал чемпионата прошел в онлайн-формате 17-18 сентября 2020 года. В суперфинале «Рокфеллеры» обошли команду «Finhub Champions» школы №17 из Кузнецка (Пензенская область).

В состязании участвовали команды из 15 регионов: Алтайского края, Архангельской, Волгоградской, Воронежской и Кемеровской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Нижегородской, Омской и Пензенской областей, Республики Калмыкия, Санкт-Петербурга, Саратовской области, Ставропольского края и Томской области. Еще осенью 2019 года в предварительном этапе Чемпионата приняли участие более полутора тысяч команд, почти 13 тысяч школьников, а до суперфинала на дистанции остались только два коллектива.

«Команды прошли предварительный этап, муниципальный этап, региональный этап, а затем вышли на федеральный уровень. Здесь встретились 15 лучших команд из 15-ти регионов. Сначала они соревновались в группах, затем в полуфинале, и только потом лучшие команды вышли в финал федерального этапа (суперфинал). Ребята прошли жесточайший отбор, который вполне можно сравнить с чемпионатом мира по футболу или Олимпийскими играми. Было всё по-взрослому», - сообщил руководитель дирекции Чемпионата Денис Лозинг.

Хотя планировалось, что команды в финале встретятся очно в ВДЦ «Орленок», пандемия внесла свои коррективы. В результате «Рокфеллерам» и «Finhub Champions» пришлось бороться за чемпионский титул в режиме онлайн.

«Для дистанционного проведения соревнований, чтобы это всё было грамотно, хорошо и быстро, потребовалось больше организаторов, дополнительный технический персонал. Например, в финале были задействованы помощник ведущего, игротехники, секунданты, администраторы, которые занимались непосредственно платформой zoom, также был главный судья. Для сравнения: при очном формате нужен только главный судья (часто он же является и ведущим) и кто-то от организаторов, всего 2-3 человека», - отметил Денис Лозинг.

17 сентября прошел первый этап суперфинала – коммуникативные бои. В них командам давались утверждения, а ребята должны были аргументированно выступать «за» или «против», стараясь не только представить аргументы в защиту своей точки зрения, но и опровергнуть высказывания своего соперника.

Время каждого боя ограничили двумя минутами. Для защиты своей позиции командам пришлось применять все свои знания, полученные в процессе подготовки, – о статистике, особенностях законодательства разных стран, истории и текущем экономическом положении. По итогам первого дня финала на первое место вышла команда «Рокфеллеры» из Барнаула с 21 баллом. Команда «Finhub Champions» из Кузнецка стала второй с 15 баллами.

В пятницу, 18 сентября, соперники снова встретились – на этот раз в финансовых боях. Здесь ребятам было необходимо правильно решить выбранные задачи. Одна команда выступала в качестве «решателей» - презентовали свои вычисления и аргументы, а другая команда им оппонировала – вводила дополнительные условия, задавала каверзные и сбивающие с толку вопросы, чтобы заработать дополнительные очки и отнять их у соперников. Затем коллективы менялись ролями.

Темы задач в финале касались инвестирования, автокредитования, страхования, защиты прав потребителей финансовых услуг. Например, в одной из задач, нужно было рассчитать, сможет ли человек купить автомобиль через три года, если известны его доходы и расходы, стоимость старого автомобиля по системе «трейд-ин» и процентная ставка по его пополняемому вкладу с капитализацией процентов.

В борьбе, которая потребовала двух дополнительных раундов финансовых поединков, победу в суперфинале с небольшим перевесом одержала команда «Рокфеллеры». Ребята из Алтайского края стали первыми чемпионами России по финансовой грамотности среди школьников.

По мнению советника директора Проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности, эксперта по образовательным программам Екатерины Лавреновой, образовательные технологии Чемпионата могут эффективно использоваться и в других школьных дисциплинах, например, в обществознании.

«В финале Чемпионата по финансовой грамотности мы видели финансовые бои, а в рамках обществознания это могли бы быть, например, правовые бои. Сама технология весьма интересна, потому что отстаивать свою позицию и приводить аргументы просто невозможно, если ты не разобрался в теме. Мы сегодня видели, насколько глубоко ребята погрузились в предмет, как ответственно они подошли к подготовке», - подчеркнула Екатерина Лавренова.

Победители получили кубок, а также – вместе с финалистами – «умные» колонки, дипломы, сертификаты на разные гаджеты и другие подарки. Как уже пообещали организаторы, в следующем году Чемпионат обязательно продолжится.

«Мы планируем пока сохранить интернет-формат. В следующий раз в нем не будет привязки к конкретному региону: любой желающий сможет заявиться. Мы будем набирать определенное количество команд – и проводить турнир, потом новые команды – и новые соревнования. Получится серия турниров в рамках Чемпионата, будет такая интернет-лига. Может быть даже не одна. Также в планах соревнования не только среди школьников, но и среди студентов», - рассказал руководитель дирекции Чемпионата Денис Лозинг.