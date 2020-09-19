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СМИ: 16-летний сын Александра Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией

СМИ: 16-летний сын Александра Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией

Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, 16-летний Николай, в скором времени переедет из Минска в Москву, где и продолжит дальнейшее обучение в вузе. А буквально вчера издание "КП" сообщило о некоторых подробностях переезда Николая в Россию.

Так, в минском лицее БГУ журналистам уже подтвердили, что Николай забрал оттуда свои документы. Основной причиной стали события, которые сейчас происходят в стране из-за несогласия населения с результатами президентских выборов. На фоне митингов и протестов в Белоруссии службы Лукашенко приняли решение, что Николаю будет некомфортно обучаться на территории родной страны.

Николай и Александр Лукашенко

По слухам, из минского лицея Николай переводится в московскую гимназию при МГУ, чтобы в дальнейшем подать документы в Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева, — к слову, члены руководства этих учебных заведений пока так и не подтвердили эту информацию.

Коля забрал документы из Минска. Еще 4 сентября мои знакомые из КГБ видели Колю в Минске. А теперь его переправили в Москву в обстановке секретности. Николай действительно уязвимое место президента. Знаю, что сначала обсуждался вопрос, чтобы отправить парня учиться в Европу или США. Но после переговоров Лукашенко и российского президента было принято решение, что безопаснее всего Коле будет в России,

— сообщил инсайдер в беседе с "КП".

В беседе с журналистами издания аноним также сообщил, что первое время Николай будет проходить обучение в дистанционном формате, а в дальнейшем, вероятнее всего, будет посещать занятия под вымышленной фамилией.

К слову, в соцсетях уже начали шутить по поводу того, что в Москве Николаю даже под чужой фамилией вряд ли удастся остаться незамеченным. Дело в том, что российские интернет-пользовательницы уже давно не скрывают симпатии к возмужавшему и статному юноше и даже называют его одним из самых завидных женихов в его родной стране, поэтому им будет довольно просто узнать его даже в толпе.

Новость же о том, что теперь Николай Лукашенко будет жить Москве, не только порадовала пользователей сети, но и вызвала новую волну мемов, — в них они в основном иронизировали над тем, что молодой человек будет учиться под вымышленной фамилией. Кстати, недавно главным героем мемов стал и отец Николая, — это произошло после недавней встречи президентов Белоруссии и России в Сочи.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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