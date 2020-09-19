Снова без лицензии. Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса в 4-ый раз

Лидия Мартынова

В Северной Осетии приняли решение лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса на один год, что было вчера подтверждено в Федеральной палате. Квалификационная комиссия прокомментировала решение относительно «товарища» Ефремова, заявив, что он нарушил Кодекс профессиональной этики уже в четвертый раз и получил справедливое наказание.

«18 сентября Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания (АП РСО), рассмотрев на очередном заседании заключение квалификационной комиссии АП РСО, содержащее выводы о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Э. М. Пашаева, принял решение о лишении его статуса»,

— заявление ФПА.

Стоит заметить, такая процедура для звездного защитника не в новинку, ранее Пашаев уже успешно восстанавливал свою лицензию 3 раза и, кажется, скоро «провернет свои махинации» в 4-ый.

Люди, узнавшие о происшествии, возмущены возможностью многократно восстанавливаться на такую ответственную должность. Неужели защитником может выступать тот, кто сам нарушает закон?

«Хорош правозащитник, можно довериться, сразу видно! Оно и понятно теперь, почему Ефремыча заперли за решеткой… И не стесняется, самое главное, восстановился и дальше пошел бабки собирать»,

— иронизирует читатель новостного портала.Подпишись на нас в Яндекс Новости