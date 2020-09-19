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Снова без лицензии. Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса в 4-ый раз

Снова без лицензии. Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса в 4-ый раз

В Северной Осетии приняли решение лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса на один год, что было вчера подтверждено в Федеральной палате. Квалификационная комиссия прокомментировала решение относительно «товарища» Ефремова, заявив, что он нарушил Кодекс профессиональной этики уже в четвертый раз и получил справедливое наказание.


«18 сентября Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания (АП РСО), рассмотрев на очередном заседании заключение квалификационной комиссии АП РСО, содержащее выводы о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Э. М. Пашаева, принял решение о лишении его статуса»,

— заявление ФПА.

Стоит заметить, такая процедура для звездного защитника не в новинку, ранее Пашаев уже успешно восстанавливал свою лицензию 3 раза и, кажется, скоро «провернет свои махинации» в 4-ый.

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Полностью моё интервью читайте по активной ссылке в шапке профиля @sssr.partiya в инстаграм⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ «20 дней я копал, работал, искал. Нашёл. Есть прямые доказательства. В суде увидите и услышите»⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ «Я должен Ефремова оберегать. Я никому не позволю, чтобы в отношении его что-то сказали или сделали».⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ «Ты не можешь заранее готовиться, выбрать одну линию, позицию. Ты должен мгновенно адаптироваться. Суд и уголовное дело — как московская погода, меняются быстро. Ты должен так же быстро. Если не получится — значит, ты проиграл».⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ «Я не из тех адвокатов, которые работают на публику. У меня в договоре с каждым клиентом есть соглашение о неразглашении. Без журналистов. Это не мой принцип — на публику работать, не мой принцип — разжигать».⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Фото: globallookpress.com © Anatoly Lomokhov⁣⁣⠀

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Люди, узнавшие о происшествии, возмущены возможностью многократно восстанавливаться на такую ответственную должность. Неужели защитником может выступать тот, кто сам нарушает закон?

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Чертановский районный суд г. Москвы всем судебным составом уже в лицо знает фигурантов дела. За много лет судебных тяжб и разных исковых требований- мы побывали во всех судебных залах этого суда. И всегда итог один: непорядочность «мужчин», позволяющих себе издеваться над женщиной НИКОГДА НЕ ОСТАЁТСЯ БЕЗНАКАЗАННОЙ!!! Он кричал, он оскорблял, он подделывал документы, хитрил и нарушал закон. 8 проигранных дел с позором!! Сам мало приятный, мне то какое дело... а вот в обиду своих доверителей не дам никогда!!!

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«Хорош правозащитник, можно довериться, сразу видно! Оно и понятно теперь, почему Ефремыча заперли за решеткой… И не стесняется, самое главное, восстановился и дальше пошел бабки собирать»,

— иронизирует читатель новостного портала. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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