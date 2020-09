Снова без лицензии. Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса в 4-ый раз

View this post on Instagram

Ивановской обл.СУД!!! Опять война за судьбу. Сегодня боролся за человека, прослужившего на благо государства много лет, чиновник высокого ранга. Арест прошёл без меня, но вступив в дело, в суде апелляционной инстанции- мне удалось добиться домашнего ареста. В такие дни - я ВЕРЮ в правосудие. УРА