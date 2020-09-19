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США продолжат диалог с Россией, несмотря на ситуацию в Белоруссии

США продолжат диалог с Россией, несмотря на ситуацию в Белоруссии
Ситуация вокруг Белоруссии не скажется на диалоге США с Россией, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США Джордж Кент.


"У нас должны быть отношения с Россией. Это очень ясно… Даже если мы по многим вопросам не согласны, всегда есть другие вопросы, которые США и Россия должны обсуждать. Это включает Северную Корею, контроль над вооружениями, целый спектр вопросов… И мы продолжим этот диалог", - сказал Кент, выступая в Атлантическом совете.

США, в отличие от России, не признают результаты президентских выборов в Белоруссии и намерены ввести санкции из-за происходящего в республике. В Минске неоднократно заявляли, что США причастны к организации протестов в стране.


Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
# Политика
По материалам: ria.ru

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