США продолжат диалог с Россией, несмотря на ситуацию в Белоруссии

Лидия Мартынова

Ситуация вокруг Белоруссии не скажется на диалоге США с Россией, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США Джордж Кент.





"У нас должны быть отношения с Россией. Это очень ясно… Даже если мы по многим вопросам не согласны, всегда есть другие вопросы, которые США и Россия должны обсуждать. Это включает Северную Корею, контроль над вооружениями, целый спектр вопросов… И мы продолжим этот диалог", - сказал Кент, выступая в Атлантическом совете.

США, в отличие от России, не признают результаты президентских выборов в Белоруссии и намерены ввести санкции из-за происходящего в республике. В Минске неоднократно заявляли, что США причастны к организации протестов в стране.

Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.