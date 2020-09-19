США укрепили боевую группировку в Сирии

Влада Некрасова

Коалиция, действующая под руководством США, перебросила на северо-восток Сирии боевые машины пехоты Bradley. Об этом сообщил 18 сентября официальный представитель коалиции Уэйн Маротто.

«Техника механизированной пехоты поможет обеспечить защиту сил коалиции во все более сложной обстановке на северо-востоке Сирии. Силы коалиции тверды в своей приверженности обеспечению окончательной победы над «Исламским государством"*», — сообщил Маротто.

В последний раз боевые машины пехоты Bradley в Сирию направлялись в октябре 2019 года, чтобы «одержать победу над остатками ИГ».

Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан заявил, что, помимо боевых машин пехоты, в Сирию была направлена радиолокационная станция Sentinel, а также усилена частота воздушных патрулей над местом расположения сил США.

* ИГ — запрещенная в РФ террористическая группировка.