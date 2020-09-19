Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

США укрепили боевую группировку в Сирии

США укрепили боевую группировку в Сирии

Коалиция, действующая под руководством США, перебросила на северо-восток Сирии боевые машины пехоты Bradley. Об этом сообщил 18 сентября официальный представитель коалиции Уэйн Маротто.

«Техника механизированной пехоты поможет обеспечить защиту сил коалиции во все более сложной обстановке на северо-востоке Сирии. Силы коалиции тверды в своей приверженности обеспечению окончательной победы над «Исламским государством"*», — сообщил Маротто.

В последний раз боевые машины пехоты Bradley в Сирию направлялись в октябре 2019 года, чтобы «одержать победу над остатками ИГ».

Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан заявил, что, помимо боевых машин пехоты, в Сирию была направлена радиолокационная станция Sentinel, а также усилена частота воздушных патрулей над местом расположения сил США.

* ИГ — запрещенная в РФ террористическая группировка.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Лунный день сегодня 19 сентября 2020 года
Лунный день сегодня 19 сентября 2020 года
США укрепили боевую группировку в Сирии
США укрепили боевую группировку в Сирии
В Петербурге отменены авиарейсы в страны Западной Европы
В Петербурге отменены авиарейсы в страны Западной Европы
Франц Клинцевич ушел с поста сенатора
Франц Клинцевич ушел с поста сенатора
В Татарстане вынесли первый штраф из-за теста на коронавирус
В Татарстане вынесли первый штраф из-за теста на коронавирус
В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"
В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"
"Кинотавр-2020": полный список победителей
"Кинотавр-2020": полный список победителей
Кто из BTS больше всего похож на свою маму?
Кто из BTS больше всего похож на свою маму?
Характеристики магмы помогут предсказать обрушение вулканического купола
Характеристики магмы помогут предсказать обрушение вулканического
СБУ разоблачила организованную группировку на похищении средств со счетов
СБУ разоблачила организованную группировку на похищении средств со
Бри Ларсон получила свою первую премию "Эмми"
Бри Ларсон получила свою первую премию "Эмми"
Нумерологический тест: какие секреты раскроет последняя цифра даты рождения
Нумерологический тест: какие секреты раскроет последняя цифра даты

Топ на сегодня

Австрийский иммунолог: можно забыть о том, что коронавирус быстро уйдет
Австрийский иммунолог: можно забыть о том, что коронавирус быстро
Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении
Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об
Генераторы «глубоких фейков»: Понятие подлинности и правды может исчезнуть
Генераторы «глубоких фейков»: Понятие подлинности и правды может
Россия ответит на возможные санкции из-за Навального — МИД
Россия ответит на возможные санкции из-за Навального — МИД
Членов Всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещения выберут по итогам открытого всенародного голосования
Членов Всероссийского экспертного педагогического совета при

Еще по теме

Украинские силовики за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
В США сообщили детали авиаудара коалиции по позициям армии Сирии?
США хотят расчленить Сирию, создавая «силы безопасности» – Пушков
До конца года в мотострелковое соединение ЮВО в Дагестане поступят новые боевые машины пехоты БМП-3