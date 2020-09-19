Столичный Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет в онлайн-формате

Анастасия Иванова

Столичный Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Торжественное открытие фестиваля состоится 26 сентября. В рамках мероприятия пройдут веб-квесты, квизы по финансовой грамотности и олимпиады по основам предпринимательства. На обучающих вебинарах, лекциях и мастер-классах слушатели узнают о тонкостях планирования личного и семейного бюджетов. Эксперты дадут советы, как защитить свои права на финансовом рынке, помогут разобраться с налоговыми вычетами, расскажут, как открыть собственное дело, стать предпринимателем и грамотным инвестором. Кроме того, во время онлайн-тренингов все желающие смогут проверить свои знания в области экономики и финансов.

Спикерами мероприятия станут сотрудники и приглашенные эксперты Департамента финансов Москвы, специалисты Банка России, заслуженные экономисты Российской Федерации, а также преподаватели ведущих вузов столицы.

Отмечается, что Департамент финансов организует онлайн-площадки на сайтах пяти ведущих вузов столицы, таких как Городской университет управления Правительства Москвы, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве России, Российская академия народного хозяйства и государственной службы и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».