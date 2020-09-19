Теплые дни и морозные ночи: синоптики предупредили о капризах погоды в ближайшее время
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»
С 19 сентября ночи в Украине станут очень холодными. На поверхности почвы ожидаются заморозки до -3°. В Карпатах заморозки в воздухе 0−3°. Объявлен «желтый» уровень опасности.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, первыми ночные холода ощутят жители западных, северных, центральных областей. При этом днем 19 сентября будет достаточно тепло, до 20−22 градусов.
20 сентября ночные заморозки распространятся на восточные и северо-восточные области.
21 сентября по-прежнему без осадков, тепло и солнечно днем и резкое снижение температуры в темное время суток.
Напомним, народные синоптики ожидают, что конец сентября будет прохладным, но без заморозков. Новое резкое снижение температуры вплоть до ночных морозов придет в октябре.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»108 Сделайте "ФАКТЫ"
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