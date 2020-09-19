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Тимофеева: у профсоюзов и законодателей большой фронт совместной работы

Тимофеева: у профсоюзов и законодателей большой фронт совместной работы

У депутатов и профсоюзов сложились тесные связи, большое значение имеет совместная работа в корректировке трудового законодательства и защите трудовых прав граждан, заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. Об этом сообщает ее пресс-служба.

«Мы много вместе работаем по пенсионному законодательству, защищаем права предпенсионеров, закрепляем льготы отдельным категориям, в частности недавно закрепили льготы сельским женщинам. Сейчас вместе ищем ответы на новые вызовы пандемии», — сказала депутат на торжественном заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России.

По ее словам, сегодня большой фронт для совместной работы депутатов и профсоюзов — изменение системы оплаты труда бюджетников, нужно принимать закон о дистанционной работе.

«Диалог власти, профсоюзов и работодателей не прекращается никогда. И голос профсоюзов в нем всегда громкий и конструктивный… Такой подход позволяет не топтаться на месте, а двигаться вперед, быстрее решать стоящие перед нами задачи», — считает Тимофеева.

Она подчеркнула, что у законодателей и профсоюзов есть общая стратегическая задача — усилить социальные гарантии. Кроме того, нужно вместе контролировать, как работают уже принятые законы на местах.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил самое крупное профсоюзное объединение страны с 30-летием и отметил его ответственный подход к защите трудовых прав и интересов россиян.

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По материалам: pnp.ru

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