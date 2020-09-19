Трамп похвастался "супер-пупер гиперзвуковой" ракетой

Лидия Мартынова

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть мощное оружие, "супер-пупер" гиперзвуковая ракета, которой завидуют лидеры Китая и России.

"У нас сейчас самое великое оружие, когда-либо созданное человеком. Мы возродили армию и подняли ее на такой уровень, на который никто не думал, что это будет возможно. И я говорил, что мы создали самое мощное оружие, известное человечеству. Это правда. У нас есть настолько передовое оружие, что президент Си, Путин и все остальные будут нам завидовать. Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда", - сказал Трамп, выступая на митинге.

"И какое-то ничтожество говорит: "Мне кажется, он раскрывает засекреченную информацию". Нет. Все, что я сделал, - это рассказал миру, что у нас есть самое мощное оружие, но я даже не говорю, что это за оружие. И надеюсь, нам никогда не придется его применять. У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою, но сейчас у нас есть ракета, которая намного, намного быстрее", - добавил президент.

Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги журналиста Боба Вудворда "Ярость" (Rage) написала, что Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали. В газете, которая приводит выдержки из книги, говорится, что Трамп рассказывал о "неслыханной" системе вооружений во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году. По словам автора книги, после этого заявления анонимные источники подтвердили, что у США есть новые секретные системы вооружения, и заявили, что были удивлены, что Трамп рассказал об этом.

Позже Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане, снова заявил, что такого оружия как у США, нет ни у России, ни у Китая.