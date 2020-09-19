Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп похвастался "супер-пупер гиперзвуковой" ракетой

Трамп похвастался "супер-пупер гиперзвуковой" ракетой

Трамп похвастался "супер-пупер гиперзвуковой" ракетой
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть мощное оружие, "супер-пупер" гиперзвуковая ракета, которой завидуют лидеры Китая и России.

"У нас сейчас самое великое оружие, когда-либо созданное человеком. Мы возродили армию и подняли ее на такой уровень, на который никто не думал, что это будет возможно. И я говорил, что мы создали самое мощное оружие, известное человечеству. Это правда. У нас есть настолько передовое оружие, что президент Си, Путин и все остальные будут нам завидовать. Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда", - сказал Трамп, выступая на митинге.

"И какое-то ничтожество говорит: "Мне кажется, он раскрывает засекреченную информацию". Нет. Все, что я сделал, - это рассказал миру, что у нас есть самое мощное оружие, но я даже не говорю, что это за оружие. И надеюсь, нам никогда не придется его применять. У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою, но сейчас у нас есть ракета, которая намного, намного быстрее", - добавил президент.


Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги журналиста Боба Вудворда "Ярость" (Rage) написала, что Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали. В газете, которая приводит выдержки из книги, говорится, что Трамп рассказывал о "неслыханной" системе вооружений во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году. По словам автора книги, после этого заявления анонимные источники подтвердили, что у США есть новые секретные системы вооружения, и заявили, что были удивлены, что Трамп рассказал об этом.

Позже Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане, снова заявил, что такого оружия как у США, нет ни у России, ни у Китая.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Трамп похвастался "супер-пупер гиперзвуковой" ракетой
Трамп похвастался "супер-пупер гиперзвуковой" ракетой
Столичный Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет в онлайн-формате
Столичный Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской
На Всероссийском конкурсе определят лучшие программы отдыха и оздоровления детей
На Всероссийском конкурсе определят лучшие программы отдыха и
Школьная команда из Алтайского края стала первым чемпионом России по финансовой грамотности
Школьная команда из Алтайского края стала первым чемпионом России по
Депутат назвал большинство студентов "лодырями" и "пожирателями кредитов"
Депутат назвал большинство студентов "лодырями" и "пожирателями
Китай обвинил США в «травле» TikTok и пообещал ответить
Китай обвинил США в «травле» TikTok и пообещал ответить
СМИ: 16-летний сын Александра Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией
СМИ: 16-летний сын Александра Лукашенко будет учиться в Москве под
Депутат Рады рассказал, чем остановка "Северного потока — 2" грозит Киеву
Депутат Рады рассказал, чем остановка "Северного потока — 2" грозит
В Калининградской области завершился педагогический форум «Человек в цифровом мире»
В Калининградской области завершился педагогический форум «Человек в
В Сочи 1 октября откроется центр цифрового образования «IТ-куб»
В Сочи 1 октября откроется центр цифрового образования «IТ-куб»
Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для
"Кинотавр-2020": Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Ксения Собчак и другие на закрытии фестиваля
"Кинотавр-2020": Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Ксения Собчак и

Топ на сегодня

Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении
Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об
Австрийский иммунолог: можно забыть о том, что коронавирус быстро уйдет
Австрийский иммунолог: можно забыть о том, что коронавирус быстро
Генераторы «глубоких фейков»: Понятие подлинности и правды может исчезнуть
Генераторы «глубоких фейков»: Понятие подлинности и правды может
Членов Всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещения выберут по итогам открытого всенародного голосования
Членов Всероссийского экспертного педагогического совета при
Россия ждет объяснений США по «поддержке украинских подразделений» в Крыму
Россия ждет объяснений США по «поддержке украинских подразделений»

Еще по теме

Рогозин капитулировал перед "супер-пупер-ракетой" Трампа
Захарова сыронизировала после слов Трампа о "супер-пупер" ракетах
В США анонсировали создание «супер-пупер-ракеты»
Рогозин о «супер-пупер» ракете в США: «Сдаемся!»