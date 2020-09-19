Туроператор PEGAS Touristik ставит на зимний сезон чартеры на Занзибар

Алексей Вольцев

Экзотический Занзибар будет доступен российским туристам и на чартерной перевозке. Собственную полетную программу на островной курорт запускает туроператор PEGAS Touristik. О ценах на туры на старте программы и на Новый год – в нашем специальном обзоре.

НА ЧАРТЕРНОМ РЕЙСЕ БУДЕТ СТОЯТЬ БОРТ НА 440 КРЕСЕЛ

Туроператор PEGAS Touristik с 25 октября открывает из Москвы чартерные рейсы на Занзибар. Полетная программа крыльях компании Nordwind заявлена раз в 10 дней. Как сообщила «Вестнику АТОР» генеральный директор PEGAS Touristik Анна Подгорная, на рейсе будет стоять борт на 440 кресел.

По информации топ-менеджера, чартерная цепочка запланирована до конца зимнего сезона 2020/21, т. е. до второй половины апреля.

Напомним, российское правительство объявило о возобновлении международного авиасообщения с Танзанией с 1 августа. Полеты из России разрешены на остров Занзибар, но путешествовать оттуда можно по всей Танзании (ограничений на перемещение внутри страны нет). Сейчас до Занзибара можно добраться стыковочными рейсами.

УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА

По информации PEGAS Touristik, виза гражданам РФ оформляется по прибытии (50 долл., оплата наличными или пластиковой картой). Сумма взимается с детей любого возраста, независимо от того, вписаны они к родителям или имеют свой паспорт.

Во время перелета пассажиры должны иметь индивидуальные средства защиты – маски и перчатки. По прибытии все пассажиры проходят медицинский скрининг (измерение температуры).

Обязательный карантин 14 дней по прибытии не предусмотрен. Все пассажиры обязаны представить в службы медико-санитарного контроля по прибытии заполненный пассажирский бланк наблюдения.

По информации сайта PEGAS Touristik, для въезда на территорию страны сертификат об отрицательном результате теста на COVID-19 не требуется, однако пассажиры с признаками и симптомами заражения COVID-19 могут быть подвергнуты тестированию. Стоимость теста – 80 долл.

В случае положительного результата теста и выявленного заболевания COVID-19 расходы за проведение теста будут возмещены страховой компанией ERV. Страховка входит в турпакет. В случае отрицательного результата турист может продолжить свой отдых без ограничений. При этом все расходы за проведение теста турист оплачивает самостоятельно.

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В ЗАНЗИБАР НА СТАРТЕ ПРОГРАММЫ И НА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

По данным онлайн бронирования туроператора, в его отельной базе представлено около 40 объектов, в том числе 18 отелей категории 5*.

По раннему бронированию на старте программы пакетный туры на 10 ночей в отеле 3* на «завтраках» обойдется от 128 917 р. на двоих, в отеле 4* - от 141 880 р., в отеле 5* - от 170 397 р.на двоих. Пакетный тур в 5* на «все включено» в отеле 5* (Kiwengwa Beach Resort 5*) стоит 230 888 р. на двоих.

Встретить Новый год на Занзибаре можно от 167 545 р. на двоих. В такую сумму обойдется тур с вылетом 24 декабря в отель 3* (BB). Отдых в 4* на завтраках на двоих – от 181 372 р., в 5* - от 241 863 р. Пакетный тур на «все включено» на эти даты в отель 3* стоит от 257 418 р., в 4* - от 250 504 р., в 5* - от 302 354 р. на двоих.

Вылеты с отправлением 3 января обойдутся несколько дороже. Так, по РБ 10 ночей на завтраках в отель 3* стоят 212 153 р. на двоих, в 4* - от 221 054 р., в 5* - 272 644 р. на двоих. Пакетный тур с вылетом в ту же дату на All Inclusive в отеле 3* обойдется на двоих от 315 852 р., в 4* - от 290 186 р., в 5* - от 333 135 р.