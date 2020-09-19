«Ты такой сексуальный», — Дженнифер Энистон флиртует с Брэдом Питтом

Лидия Мартынова

Бывшие супруги Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) и Брэд Питт (Brad Pitt) неплохо провели время на звездной вечеринке в формате видеоконференции. Стоит отметить, что экс-влюбленные впервые пообщались с 2001 года.

На благотворительных онлайн-чтениях, деньги с которых пойдут в организацию «CORE» Шона Пенна (Sean Penn), Джен и Питт разыграли диалог между возлюбленными комедии 1982 года «Беспечные времена в «Риджмонт Хай». В процессе, по замечанию публики, Энистон «активно флиртовала» с разведенным секс-символом, стреляла глазками, а тот самодовольно наслаждался вниманием красотки Голливуда.

«Брэд, ты знаешь, что я всегда считала тебя милым… Мне кажется, ты такой сексуальный… придешь ко мне?»

— зачитала свою реплику Дженнифер.

Несмотря на то, что актриса пыталась сохранить безразличие и серьезный вид, остальные коллеги «по цеху» из конференции заметили искру между звездами и тихо хихикали перед камерами. Неужели старый роман возрожден? Есть ли у них шанс спустя 20 лет разлуки?

«Джен, ты вовремя, твой красавчик как раз развелся, самое время обольстить его еще раз!»

— пишут в сети.

Кажется, публика была бы не прочь увидеть воссоединение любимых селебрити.

Подпишись на нас в Яндекс Новости