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Убийство в Рыбинске, закрытие границ Белоруссии, дело иранских хакеров: о чем пишут в Телеграме 18 сентября

Убийство в Рыбинске, закрытие границ Белоруссии, дело иранских хакеров: о чем пишут в Телеграме 18 сентября

Ruposters подготовил обзор событий 18 сентября, о которых писали популярные телеграм-каналы.

Канал "Следак шепнул" выложил видео, на котором снят убийца двух девочек в Рыбинске Ярославской области. Он признался в преступлении. Как выяснилось, сестер 2006 и 2011 готов рождения мать оставила с ранее судимым сожителем.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала резонансное убийство в Рыбинске, отметив, что предотвратить подобные случаи мог бы новый закон, принятие которого необходимо ускорить. Кузнецову цитирует канал LIFE SHOT.

Мы неоднократно говорили о необходимости срочных мер ужесточения наказания: пожизненного заключения, пожизненного административного надзора, создания соответствующих реестров. И этот законопроект есть в Госдуме.

Александр Лукашенко заявил о закрытии границ Белоруссии с Польшей и Литвой. Кроме того, будет усилена граница с Украиной. Заявление президента приводит канал "Железный занавес".

Лукашенко перед началом переговоров с Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября назвал встречу "историческим моментом". Журналист Дмитрий Смирнов опубликовал видео теплых объятий двух лидеров.

Канал "Оборонка" выложил фото с производства техники на платформе "Армата" на головном предприятии "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле. Как уточняется, идет сборка 132 единиц Т-14, Т-15 и Т-16, предназначенных для опытно-войсковой эксплуатации.

Власти США выдвинули масштабные обвинения в адрес проправительственных иранских хакеров, пишет канал SecAtor. В кибершпионаже обвиняются трое граждан Ирана: Саид Пуркарим Араби, Мохаммад Реза Эспаргам и Мохаммад Баяти. По данным следствия, они с 2015 года вели широкую фишинговую кампанию, нацеленную на работников спутниковой и аэрокосмической отраслей США, Великобритании, Австралии, Израиля и Сингапура, пытаясь украсть конфиденциальную информацию. Как отмечает канал, из материалов следствия становится понятно, что "ФБР ходит в аккаунты Gmail (в том числе в переписку) и PayPal как к себе домой". По итогам этого дела, предполагают авторы, США могут либо ввести новые санкции против Ирана и КНР, либо ужесточить интернет-законодательство.

Неудержимая тяга к знаниям студентов МГТУ им. Баумана оказалась запечатлена на видео, которое опубликовал канал "Новости. Как есть". Преподаватель отказался пускать опоздавших в аудиторию, и один из них пошел на неординарный шаг — пробрался через вентиляцию.

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По материалам: uposters.ru

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