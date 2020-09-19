Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга

Лидия Мартынова

Коронавирус может привести к ряду разрушительных последствий для головного мозга. Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на научные исследования ученых из Ливерпульского университета, Университетского колледжа Лондона, Йельского университета и Медицинской школы Икона

Сообщается, что у 62 процентов пациентов, заразившихся коронавирусом и получивших неврологические и психиатрические осложнения, оказалась повреждена система кровоснабжения головного мозга. При этом 31 процент получили такие изменения психического состояния, как спутанность сознания и продолжительное бессознательное состояние.