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Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга

Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
Коронавирус может привести к ряду разрушительных последствий для головного мозга. Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на научные исследования ученых из Ливерпульского университета, Университетского колледжа Лондона, Йельского университета и Медицинской школы Икона.

Сообщается, что у 62 процентов пациентов, заразившихся коронавирусом и получивших неврологические и психиатрические осложнения, оказалась повреждена система кровоснабжения головного мозга. При этом 31 процент получили такие изменения психического состояния, как спутанность сознания и продолжительное бессознательное состояние.

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По материалам: ria.ru

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