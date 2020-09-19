Уточняются требования для предприятий по очистке драгметаллов

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Правительство утвердило критерии для организаций, которым разрешат заниматься аффинажем драгоценных металлов. Такое постановление кабмина вступает в силу 19 сентября.

Установлено, что для включения в перечень аффинажных организаций предприятие должно иметь земельные участки и производственные здания, на территории которых возможно осуществлять деятельность по аффинажу драгоценных металлов. При этом на таких предприятиях должны быть помещения для уполномоченных должностных лиц Федеральной пробирной палаты, занимающихся государственным пробирным надзором.

В постановлении говорится, что производственные мощности и технологии предприятий, допущенных к аффинажу, должны позволять произвести в течение года 3 тонны аффинированного золота либо 10 тонн аффинированного серебра, или 500 килограмм аффинированной платины. Альтернативой является производство 500 килограммов аффинированных металлов платиновой группы — палладия, иридия, родия, рутения и осмия.

Аффинаж — это процесс очищения металла от примесей или выделение его из породы. Например, золото в большинстве случаев добывается в виде руды, при этом содержание драгоценного металла в породе может значительно варьироваться. Далее руда поступает на перерабатывающий завод, где ее очищают и выпускают аффинированный металл.

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