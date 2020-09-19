В Британии выявили более 4,4 тысячи случаев коронавируса впервые с мая

Лидия Мартынова

Прирост числа заболевших коронавирусом в Великобритании с подтвержденным диагнозом за сутки составил 4422, что второй день подряд является самым высоким показателем с 8 мая, скончались 27 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.

За предыдущие сутки диагноз был подтвержден у 4322 человек, скончались 27.

Общее число заразившихся достигает 390 358, умерших - 41 759.

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