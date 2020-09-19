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В Дании взрослые на телешоу оголились перед детьми и обсудили гениталии

В Дании взрослые на телешоу оголились перед детьми и обсудили гениталии

В эфире датского телешоу Ultra Strips Down, которое выходит на детском канале DR, взрослые обсудили интимные части тела и разделись перед несовершеннолетними зрителями, пишет The New York Times.

Пять взрослых мужчин и женщин вышли в халатах к аудитории, состоящей из 11-13-летних детей, и затем скинули одежду, под которой ничего не было. Ведущий Янник Шоу призвал юных зрителей задавать вопросы обнаженным гостям, и те стали спрашивать о возрасте, в котором у них начали "расти волосы внизу", и "нравятся ли вам ваши интимные органы".

Представитель Датской народной партии Питер Скааруп назвал шоу "развращающим детей".

"Слишком рано в этом возрасте для ребенка говорить о мужских и женских половых органах", — заявил Скааруп.

Но продюсеры популярной в Дании программы утверждают, что она преследует образовательные цели, пропагандирует идею бодипозитива и борется со стыдом перед физическими недостатками. В стране распространена точка зрения, что детей не нужно ограждать от жизненных реалий. 

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По материалам: uposters.ru

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