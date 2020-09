В Дании взрослые на телешоу оголились перед детьми и обсудили гениталии

Вадим Карасев

В эфире датского телешоу Ultra Strips Down, которое выходит на детском канале DR, взрослые обсудили интимные части тела и разделись перед несовершеннолетними зрителями, пишет The New York Times.

Пять взрослых мужчин и женщин вышли в халатах к аудитории, состоящей из 11-13-летних детей, и затем скинули одежду, под которой ничего не было. Ведущий Янник Шоу призвал юных зрителей задавать вопросы обнаженным гостям, и те стали спрашивать о возрасте, в котором у них начали "расти волосы внизу", и "нравятся ли вам ваши интимные органы".

Представитель Датской народной партии Питер Скааруп назвал шоу "развращающим детей".

"Слишком рано в этом возрасте для ребенка говорить о мужских и женских половых органах", — заявил Скааруп.

Но продюсеры популярной в Дании программы утверждают, что она преследует образовательные цели, пропагандирует идею бодипозитива и борется со стыдом перед физическими недостатками. В стране распространена точка зрения, что детей не нужно ограждать от жизненных реалий.