В Калининградской области завершился педагогический форум «Человек в цифровом мире»

Алексей Вольцев

Более 6000 человек приняли участие в педагогическом форуме «Человек в цифровом мире», сообщает Министерство образования Калининградской области.

Он прошел в Калининградской области. Основная часть мероприятий проходила в онлайн-формате. Зрителями стали жители разных городов – от Мурманска до Сахалина.

Межрегиональный педагогический форум «Человек в цифровом мире» – ключевое событие для системы образования региона. Оно было организовано в рамках ежегодных августовских педагогических конференций, которые проводятся в преддверии нового учебного года.

Участники форума обсудили актуальные вопросы цифровой трансформации образования. Без внимания не остался и полученный опыт организации дистанционного обучения.

Для участников были предусмотрены разные форматы мероприятий: очные дискуссии, встречи и конференции, трансляции обсуждений и вебинары, пресс-конференции, постерные доклады и сетевые воркшопы.

Организаторы форума – Калининградский областной институт развития образования, Балтийский Федеральный университет имени И. Канта и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.