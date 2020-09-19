В Кузбассе открылся первый цифровой колледж

Алексей Вольцев

В Новокузнецке открылся Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий, который был капитально отремонтирован и оснащен современным высокотехнологичным оборудованием к финалу VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает Министерство образования и науки Кузбасса.

«Открытие первого в Кузбассе цифрового колледжа, который стал одной из площадок проведения национального чемпионата – это важный шаг подготовки специалистов, за которыми будущее страны. Для того, чтобы организовать соревнования на достойном уровне в новом гибридном формате, мы отремонтировали техникум, оснастили его цифровым оборудованием, которое позволяет в дистанционном режиме оценивать участников. В этом году их рекордное количество – 2800 человек, почти в два раза больше, чем обычно собирает чемпионат WorldSkills», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



Специально к Национальному чемпионату WorldSkills Russia в колледже прошла масштабная реконструкция, на эти цели из областного бюджета направлено более 330 млн рублей. Во время ремонта были полностью заменены системы водоснабжения и водоотведения, отопления и электроснабжения, отреставрированы фасад здания и помещений общей площадью более 4000 кв.м. На благоустроенной территории заложена аллея выпускников «80 лет профессионально-технического образования».



Кроме того, в учреждении создана современная цифровая инфраструктура. Она обеспечивает беспроводной стабильный доступ в интернет, а также позволяет решать научные и прикладные задачи на основе облачных технологий. Аудитории колледжа оборудованы интерактивными досками, компьютеризированными рабочими местами для преподавателей, системой видеонаблюдения в каждом кабинете. Современная мебель позволяет трансформировать учебные помещения в коворкинги, конференц-зоны или места для фриланс-работы.



Второй этап реконструкции колледжа начнется в октябре этого года. Планируется реставрировать помещения на третьем и четвертом этажах колледжа, отремонтировать большой актовый и спортивный залы.



Реконструкция и обновление позволят расширить количество специальностей, открыть новые направления подготовки, связанные с IT-технологиями, BIM-проектированием в строительстве и моделировании. Дополнительно к 17 имеющимся профессиям, которые получают студенты, планируется открыть такие специальности, как архитектор энергоэффективных домов, инженер 3D-печати в строительстве, проектировщик инфраструктуры «умного дома», специалист по модернизации строительных технологий, организатор интернет-сообществ, разработчик моделей Big Data, архитектор информационных систем, разработчик систем энергопотребления, специалист по управлению энергетическими сетями на протяжении всего цикла жизни.