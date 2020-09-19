В Минске проходит оппозиционный женский марш

Алексей Вольцев

В Минске проходит женская акция под названием «Блестящий марш», начало которой было намечено на 15:00.

Протестующие собрались у Комаровского рынка и двинулись в сторону центра. Информация о числе участниц акции противоречивая — по оценке разных СМИ их насчитывается от двух-трех сотен до тысячи.

Собравшиеся скандируют различные лозунги, например, «Лукашенко — в автозак», «Пошел вон». Некоторые протестующие пришли в яркой блестящей одежде, как призывали организаторы. Многие пришли с красно-белыми флагами.





Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержаний не проводили. Минская милиция проверила аккредитации у работающих на месте марша журналистов.

В ряде мест были замечены случаи, когда офицеры милиции предупреждали журналистов держаться на расстоянии от толпы на случай проведения возможных оперативных мероприятий.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Кипр наложил вето на введение санкций ЕС против Белоруссии, в которой были якобы «сфальсифицированы» результаты президентских выборов 9 августа.