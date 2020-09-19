В Москве пройдет онлайн-олимпиада «Знаем русский язык»

Влада Некрасова

В Москве пройдет онлайн-олимпиада «Знаем русский язык», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Мероприятие состоится с 21 по 27 сентября. В ней могут принять участие пятиклассники, которые учатся по адаптированным программам.

В этом году олимпиада по русскому языку посвящена 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945-х годов. На основе рассказа, написанного фронтовиком, писателем и музыкантом, первым директором московской Детской музыкальной школы Григорием Абрамяном, созданы два варианта заданий. Школьникам предстоит выполнить задания в личных кабинетах на сайте Городского методического центра в течение полутора часов.